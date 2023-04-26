蔡英文竄美 添台海局勢憂慮

台灣領導人蔡英文月初竄訪美國，使兩岸局勢升溫，中國人民解放軍隨後於本月8至10日在台灣海峽、台島北部、南部進行「聯合利劍」軍事演習，以及對台島以東海空域進行環台島戰備警巡。坊間不少人猜測，兩岸關係必然進一步惡化，蔡英文用「過境」之名竄訪美國，與美國眾議院議長、美國政壇第三號人物麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，當中帶着強烈政治目的，一方面希望向世界展示台灣「親美」的形象，另一方面則要為民進黨「加持」，為2024年台灣領導人選舉作準備。

與此同時，前台灣領導人馬英九「巧合地」於3月27日至4月7日到內地祭祖及參訪，並帶領台灣青年學生進行交流，期間與內地官員會面。雖然馬英九稱，與蔡英文行程「撞期」並不是刻意安排，並且沒有政治考量，但同步出訪使人不禁猜疑並不是單純的巧合；事實上，馬英九到訪內地，與蔡英文竄訪美國形成強烈對比，馬英九藉着到內地祭祖，向兩岸人民展示兩岸同胞血脈相連，同時亦為蔡英文訪美一事「救火」，為兩岸緊張局勢降溫。

制裁美台人士 明確警告台獨分子

蔡英文竄訪美國，必然引起中國政府的強烈反應。其實早在台海進行「包圍式」的軍事演練前，中國政府在上月26日宣布與洪都拉斯建交，同日洪都拉斯政府宣布與台灣結束長達82年的「外交」關係，使台灣的所謂「邦交國」減少至僅剩13個；另一方面，法國總統馬克龍與歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於本月5日到訪中國，並進行為期3日的訪問。正當全球注意力放在蔡英文訪美事件上，中國政府巧妙地運用外交手法，將全球注意力拉回北京。

在兩岸問題上，中國政府面對民進黨的挑釁，亦表明不會容忍任何企圖衝擊其不可逾越的底綫。中國政府於本月7日宣布，制裁台灣駐美代表蕭美琴，以及美國哈德遜研究所（Hudson Institute）和列根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）的負責人，嚴禁他們及其家屬進入中國內地和香港、澳門特別行政區。

中國政府的制裁，是對民進黨及其鼓吹台獨分子又一次清晰明確的警告，制裁令亦禁止他們的金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，變相是斷他們的「米路」。

和平統一 仍是中方第一選項

蔡英文竄訪美國會否持續加劇台海危機，仍然是一個關注重點。就個人而言，蔡英文竄訪美國加深、加快了兩岸關係的惡化，但筆者相信，和平統一仍然是中國政府解決台灣問題的第一選項。面對民進黨的進一步挑釁，中國政府對台島的包圍演習，是一次更有力的反制措施，一方面是嚴重警告相關人士，別再企圖運用不同手段挑釁，另一方面是鎮懾台獨勢力，展示中國政府絕對有能力和決心，處理好內部事務。

今天的「聯合利劍」只是實彈模擬軍事演習，但筆者勸喻民進黨和鼓吹台獨分子快快收斂，別再企圖拉攏美國站同一方向，不斷挑戰國家民族的底綫，必定車毀人亡。

▲ 中國政府對台包圍演習，是一次更有力的反制措施，一方面嚴重警告相關人士，別再企圖運用不同手段挑釁，另一方面鎮懾台獨勢力，展示中國政府絕對有能力和決心，處理好內部事務。（新華社資料圖片）