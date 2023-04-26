亞馬遜閱讀器 Word文檔直接發送 行政人員版 2023/04/26 分享： 分享： 亞馬遜（Amazon）去年推出的電子書閱讀器Kindle Scribe，日前發布功能更新，只需單擊數下即可將文檔，直接從Microsoft Word發送至Kindle Scribe中。 用戶以往將 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 俄首款自家Chatbot 俄語交流更智能 今日 俄首款自家Chatbot 俄語交流更智能 ChatGPT生成代碼 大部分存安全漏洞 2023/04/25 ChatGPT生成代碼 大部分存安全漏洞 穿戴式AI投影機 可通話實時繙譯 2023/04/25 穿戴式AI投影機 可通話實時繙譯 Google Ads用AI 生成複雜廣告內容 2023/04/24 Google Ads用AI 生成複雜廣告內容 共享圖片庫Imgur 新條款刪色情內容 2023/04/24 共享圖片庫Imgur 新條款刪色情內容 閱讀 Amazon Microsoft Word