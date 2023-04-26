東港城「購物折」周六展開 逾90品牌多重激賞＋1折狂歡派對＋送旅客購物券

收到新一期消費券後，唔少人都急不及待去Shopping，公關姊妹同黛安報料，東港城本周六（29日）起至7月9日，將聯同場內逾90個商戶品牌推出「Happy Shopping購物折」，為大家帶嚟多重激筍購物獎賞，消費獎賞加埋成$200萬㗎。「購物折」期間，多個品牌會聯合推出7大東港城商戶獨家優惠，包括驚喜1折狂歡派對、人氣產品買1送1優惠、五一黃金秒殺價，以及5至7月Happy Shopping，部分限時優惠更低至25折，總會揀到心水產品。

姊妹又話，本周六起至下月26日期間，只要喺東港城消費滿指定金額，即可同時獲得東港城及將軍澳中心可用嘅商場電子贈券，合共總值高達$4,600，兼同時賺取積分，例如喺東港城即日累積消費滿$25,000，即可換領總值$1,500電子贈券，用嚟買珠寶首飾、影音及電子產品等。如果大家有親友來港，只要佢哋去到商場出示有效旅遊證件及抵港證明旅遊通行證，並登記成為The Point會員，唔使消費即可領取$100電子贈券，好着數呀！

本文轉載自《晴報》