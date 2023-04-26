60秒電梯募投　50初創競逐高達5百萬美元創投基金

陳茂波：香港投資生態活躍 助初創拓展市場

香港一直是不少初創企業發展業務、開拓市場的首選之地，其中，由香港科技園公司舉辦的「電梯募投比賽」（EPiC 2023）更是國際性的大型創科旗艦盛事，讓具潛力的初創公司透過科技園公司的創科生態圈，將業務版圖拓展至亞洲及更遠。

香港特別行政區財政司司長陳茂波期待EPiC 2023。他表示：「在香港，這個充滿活力的國際大都會，你可以找到培育新理念和發展業務的一切所需。香港亦是開拓大灣區、以至內地市場的獨特門戶。這裡有活躍的投資生態環境，包括私募和風險投資基金，以及卓越的首次公開招股(IPO)平台，讓你可以從世界各地籌募資金，拓展市場。我很期待看到創科界的新一輪突破，讓我們攜手『Grow Fast, Go Beyond』！」

4.28 全港最高ICC決賽 爭奪冠軍

EPiC 2023吸引全球逾600支來自世界各地的初創隊伍參賽。比賽分為「金融科技」及「房地產科技」兩組，其中，來自13個經濟體的50隊初創隊伍脫穎而出，他們將在4月28日（星期五）齊集在全港最高建築物、環球貿易廣場（ICC）頂層進行決賽，在60秒電梯旅程中，向投資者和評審推銷其創新意念，競逐總冠軍的殊榮，贏取高達9萬美元獎金，及由香港科技園創投基金所提供最高500萬美元的創投基金。

查毅超：亞洲為世界投資者焦點所在

香港科技園公司主席查毅超表示，非常期待即將舉行的電梯募投比賽，看看來自全球的初創隊伍，如何在60秒內，把握香港創科的黃金機遇。

查毅超指出，亞洲是驅動全球經濟增長的主要引擎，市場的貿易額在未來十年將以數倍上升，達到數十萬億美元，令亞洲成為世界各地企業，投資者的焦點所在。而大灣區處於亞洲重要位置，一年的經濟總量已超過 13 萬億元人民幣，各城市優勢互補，造就更龐大的創科機遇。

他說：「香港已發展成國際創新科技中心，在亞洲和大灣區擔當舉足輕重的角色，是來自世界各地創科團隊實現夢想好地方。我深信只要有創意，就能通過香港，打開潛力深厚的內地市場，立足亞洲以至全世界。」

EPiC 2023由驅動創新伙伴機構——國泰（Cathay）、滙豐（HSBC）和MTR Lab全力支持。比賽將提供現場直播，詳情如下：

EPiC 2023 總決賽的直播：epic.hkstp.org

日期：2023 年 4 月 28 日（星期五）

時間：下午 4 時（香港時間）

（特約）