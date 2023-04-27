春雨朦朧，偷得浮生，青葱綠草上打高球。開波前高興地跟老友說：「恭喜你，終於可以掛上黃旗！豈知老友嘴一扁、頭一擰說：「不掛，幾大都不掛。」

球場規矩，高爾夫球車只可在路上行走，不可走上草地，惟若年過七十便可在車上掛起小黃旗，有此令旗即可在草地行車，原意當然是方便長者不用行走也能享受揮桿之樂。惟剛「奔七」的老友身體壯健，不僅不領情，更表示抗拒，醫生便打趣問道：「老友，唔認老？」

「掛起黃旗這麼肉酸，全世界都知道我七十歲。」老友說。其實，醫生也有同感，雖離七十仍有點距離（但也不遠），記得年過六十時，也曾掙扎超過兩年才申請「長者樂悠咭」，在港鐵上醫生仍讓座給「長者」，若自我定格為「長者」又如何再讓座給其他「長者」？

Age Denial（年齡否認）是普遍問題，常聽到那句「年齡不過是個數字」，便是Age Denial的第一步。很明顯，年輕人不會說這句話，他們可以放膽大聲說：「我才十七歲！」第二步是拒絕別人幫忙，就算走路「騰騰震」時，仍說：「我識走路，不要你扶！」其實，年齡否認背後，主要還是自尊問題，失去自主力、失去影響力、失去關聯力（Relevance），最終失去自我形象，才是年老帶來最大恐懼，故此，不少人退而不休，便是為維持這份自尊。

拒絕掛上黃旗，不過是另一種維持自尊的表現。