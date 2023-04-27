近排社媒瘋傳港台《香江暖流》一則聽眾玩遊戲片段。主持鄧添樂請聽眾林婆婆，講出最多歌唱組合的名稱，聽筒另一端的林婆婆誤聽是蔬菜組合，大數：菜心、白菜、芥菜、茼蒿菜……主持人多番提點，林婆婆仍繼續數菜，主持人專業地努力忍笑到最後，並打圓場說：林婆婆雖然沒有得分，但最緊要志在參與。

網民個個笑爆嘴，因為林婆婆太可愛了，雖然答錯題目，但在列舉蔬菜組合能力超強，腦袋敏捷又精靈。而主持人鄧添樂對待林婆婆的方式，也相當正面和溫情。有沒有發覺，當我們看林婆婆時，我們會覺得她的「你有你講、我有我噏」好得意，但若果林婆婆變成自己阿媽呢？又或自己的另一半呢？我相信到時就不會太多人像主持人那樣微笑到最後了。我聽過有人抱怨自己家中老友記或另一半：「佢永遠唔理人講乜、自顧自噏」、「同佢講嘢簡直係對牛彈琴」、「佢經常令我好忟憎」。同樣「雞同鴨講」，為何我們見到林婆婆會覺得她cutie又lovely，但當最親的人不明白我們的說話時，卻變另一回事呢？

美國Georgia Regents University心理學系教授Deborah South Richardson發現，人們傾向對愈熟的人愈肆無忌憚／無耐性／直接傷害，對不熟絡的人反而會客氣；她形容人們對最親的人態度差的程度，是「Daily aggression」（日常傷害）。

嘗試用多點微笑對待最親的人吧！無論家人或另一半，縱使對方又出現雞同鴨講時，不用忟憎、更不用怪責為何不明白，把親人當成林婆婆就好了，那就頓然心生歡樂了。其實，何事值得嬲到要變成日常傷害呢？一切放輕，大部分事情都只不過是菜心、生菜之事而已。況且，我們可能也是別人眼中自顧自噏的林婆婆，或許有時亦需要人家對我們包容一下來個微笑。既然大家都是林婆婆，何必五十步忟一百步呢？