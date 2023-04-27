「合規科技」加快發展 增港金融優勢

近年日益複雜的數碼犯罪和洗錢事件，令金融業的經營成本增加，也令合規性法規的數量猛增；另一方面，數碼銀行和金融科技初創公司的湧現和擴張，導致金融科技作出爆炸式發展，金融機構如何更好、更安全地管理金融交易風險，是營運和推進業務進一步發展的關鍵，而「合規科技」的應用，無疑將成為銀行業和金融業進行革新的重要組成部分。

提升金融風險管理成效 對港重要

「合規科技」（Regtech）這個術語，是用來描述人工智能（AI）、應用程序編程接口（API）、雲端運算、區塊鏈和大數據分析等技術的組合。可以說，「合規科技」是金融科技的一種，其應用旨在有力提升金融業風險管理及合規工作的效率和成效。

香港以其具競爭力的國際金融中心優勢，吸引了全球金融公司以及許多科技公司，包括600多家金融科技公司到香港落戶經營。這些公司利用先進的技術，以達致安全、高效和具有成本效益的目標為客戶服務，「合規科技」對香港來說，便顯得愈來愈有其應用的必要性。

據估計，全球「合規科技」市場將從2021年的6億美元，增長至2026年的195億美元，可見「合規科技」已經並會繼續對金融界產生巨大影響。

香港金融管理局有見「合規科技」的重要性與日俱增，於2018年便在「銀行易」下推出多項措施，推動「合規科技」在香港的發展，並識別出26個「合規科技」應用的環節，例如在風險管理方面的「網絡風險管理」、「第三方監管風險管理」、「流動性風險管理」；在金融犯罪方面的「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集交易監察」、「客戶持續監察（如詐騙、信用狀況等）」；在操守及客戶保障方面的「客戶資料與私隱」、「銷售手法及產品適合性評估」等領域。「合規科技」的應用，都可以提升這些方面工作的效率和成效。

事實上，「合規科技」可以透過實現合規流程自動化，以及遙距銀行開戶等創新顧客服務，為金融機構及金融服務使用者創造價值。因此，「合規科技」無疑是金融科技重要分支行業，亦是香港金融科技策略的重要組成部分。

香港科大商學院最近完成了有關「合規科技」的兩個研究報告--《香港合規科技發展：挑戰及建議》及《香港的合規科技發展：人才為增長動力》，針對香港「合規科技」行業目前的發展，以及面對的發展障礙或「痛點」作出研究，並提出多方面的建議，冀能協助「合規科技」在香港進一步發展。我們相信，在監管要求嚴謹的多變市場環境中，「合規科技」能夠協助金融機構保持競爭力，持續為客戶創造價值，加快這方面的發展，實在有助進一步提升香港作為國際金融中心的優勢。

鑑於「合規科技」有助實現金融機構「認識你的客戶」（know your customer）流程自動化，我們建議就開放政府數據以供文件核實之用，訂立清晰程序。此外，就應對香港「合規科技」人才短缺，研究團隊提出多項措施，包括針對在職培訓提供更多資源、為主修金融的學生訂出必修的資訊科技課程，以及建立廣為認受的「合規科技」技能認證計劃。

職業滿意度較低 難吸頂尖人才

我們於2022年7月組織了4個焦點小組，收集「合規科技」從業者，包括銀行、支付服務供應商及資產管理公司高級管理人員的意見，了解他們面臨的挑戰、有關阻礙當前「合規科技」發展的領域，以及他們希望政策制定者和監管機構優先解決的問題。有關研究方法和統計細節，不擬在本文細表，而於下文集中討論我們的建議。

人才短缺被視為一項重要挑戰，調研結果顯示：1、行業現缺乏兼具資訊科技與金融知識的金融科技和「合規科技」人才；2、企業更願意聘請有IT經驗的員工，並提供在職金融知識培訓；3、具IT知識是企業的優先聘用考慮，不過很少有IT學生選擇「合規科技」作為職業；4、理想的人才還需要強大的「軟技能」；5、外派人員無法立即填補技能缺口，因為他們也需要額外的時間進行內部培訓。

換言之，香港必須解決對「合規科技」價值缺乏認識以及人才短缺的問題。據調研，工資和職業穩定性較低，以及金融行業後台人員的標籤，再加上較低的職業滿意度，令「合規科技」對頂尖人才的吸引力不大，業界必須解決這些問題，使「合規科技」成為擁有傑出技能人才的理想職業。

16項建議 解目前發展障礙

因應當前的問題和解決方法，我們提出一些建議，供各方尤其是政策決策者參考。在營造有利創新的規管環境，以及構建一個互通、包容、充滿活力的「合規科技」生態系統方面，我們提出：（1）訂立明確指引，附以詮釋說明，並且迅速提供反饋；（2）提供誘因鼓勵業界、初創企業及學者應用技術，以促進「合規科技」的創新；（3）監管部門帶頭推出新技術方案，以助解決行業痛點；（4）建立包容的「合規科技」網絡；（5）訂立「合規科技」解決方案供應商的認證。

在促進「合規科技」行業共享數據和技術，以及優化數據存取方面，我們建議：（6）銀行之間協同開發應用程式介面（API），以促進數據共享；（7）提供共享數據庫及平台，以供「合規科技」持份者取用；（8）鼓勵與業界分享成功的沙盒項目；（9）就用於文件及身份（個人及企業）核實的數據存取訂立程序；（10）與中國內地協作，藉以提供數據存取的標準程序。

在紓緩「合規科技」人才缺口方面，我們的建議包括：（11）政府及監管機構投放更多資源於在職培訓；（12）因應企業可用作支持學生實習的資源不多，政府可資助更多實習機會；（13）政府可向海外人才提供生活津貼，或資助為海外人才提供住房福利的企業，以提高人才來港的意慾；（14）高等教育機構訂出主修金融學生必須修讀的資訊科技課程；（15）針對畢業生及「合規科技」從業者，設立廣為認受的金融科技及「合規科技」技能認證計劃；（16）為「合規科技」行業提供清晰發展路徑，並提供更具吸引力的待遇及發展前景，以吸引學生投身該行業。

總的來說，發展「合規科技」對香港進一步提升國際金融中心地位大有助益，不宜延宕。

▲ 「合規科技」能夠協助金融機構保持競爭力，持續為客戶創造價值，加快這方面的發展，有助進一步提升香港作為國際金融中心的優勢。（資料圖片）