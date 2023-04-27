創科成企業機遇 5優先事項助增長 行政人員版 2023/04/27 分享： 分享： 【本報訊】隨着疫後香港經濟全面復甦，企業需再次調整營商策略，以把握機遇。有專家引述報告指，在港府大力打造活躍營商環境下，預計本港經濟將在2023年出現反彈。又列出5大優先事項，助港企奠定增長基礎。 德勤 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 建AI人才發展戰略 培養合適員工轉型 2023/03/28 建AI人才發展戰略 培養合適員工轉型 亞洲最貴出差城市 赴港公幹日花逾4千元 2023/03/22 亞洲最貴出差城市 赴港公幹日花逾4千元 科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇 2023/02/21 科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇 調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘 2023/02/20 調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘 全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人 2023/02/15 全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人 可持續發展 數碼轉型 ERP 創新科技及應用