創科成企業機遇 5優先事項助增長

【本報訊】隨着疫後香港經濟全面復甦，企業需再次調整營商策略，以把握機遇。有專家引述報告指，在港府大力打造活躍營商環境下，預計本港經濟將在2023年出現反彈。又列出5大優先事項，助港企奠定增長基礎。

德勤

...