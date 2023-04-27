  • 22°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 01:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

創科成企業機遇 5優先事項助增長

行政人員版 2023/04/27

分享：

分享：

【本報訊】隨着疫後香港經濟全面復甦，企業需再次調整營商策略，以把握機遇。有專家引述報告指，在港府大力打造活躍營商環境下，預計本港經濟將在2023年出現反彈。又列出5大優先事項，助港企奠定增長基礎。

德勤

...

欄名 : 職場新知

最新專欄文章 更多

建AI人才發展戰略 培養合適員工轉型
2023/03/28
建AI人才發展戰略 培養合適員工轉型
亞洲最貴出差城市 赴港公幹日花逾4千元
2023/03/22
亞洲最貴出差城市 赴港公幹日花逾4千元
科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇
2023/02/21
科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇
調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘
2023/02/20
調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘
全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人
2023/02/15
全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人
可持續發展 數碼轉型 ERP 創新科技及應用

上一篇文章

積分價值作用 消費者欠認識

下一篇文章

品牌授權 疫後發展看俏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？