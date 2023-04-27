7仔迪士尼紀念版水樽公仔匙扣 45款經典角色分5周登場

今年係迪士尼100周年，黛安收到風，7仔將獨家推出全港首套限量迪士尼100周年紀念版水樽公仔匙扣（連飲用水），齊集45個迪士尼及彼思人氣角色，包括米奇、美妮、高飛、唐老鴨、鋼牙與大鼻、小熊維尼系列、迪士尼公主系列及反斗奇兵系列等，一連5個星期分批喺7仔登場，令粉絲可以同心愛角色一同見證呢個百周年慶典。

公關姊妹話，呢套紀念版水樽公仔匙扣造型可愛趣致，以豆豆眼睛設計，公仔匙扣細小輕巧，適合掛喺手袋或書包，無論返工、返學都可以陪喺粉絲身邊譜出奇妙之旅！

由即日起一連5個星期，每周推出9款角色，首先登場就有唐老鴨、米奇和美妮老鼠、阿積、高飛、布魯托、鋼牙奇奇與大鼻帝帝、奧斯華，每件售$78，買兩件只需$118.5月3日起，就輪到小熊維尼、跳跳虎、豬仔、伊唷、史迪仔、小甘、小飛象、小木偶皮諾丘、小鹿斑比上場，粉絲把握機會去搶購喇。

另外，yuu會員更可享尊屬優惠，憑8,000yuu積分加優惠價$25，即可選購心愛紀念版水樽公仔（連飲用水），大家唔好錯過啊。

本文轉載自《晴報》