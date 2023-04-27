電梯募投比賽滙聚業界精英　孫東：香港創科機遇無限

香港正積極發展成為國際創新科技中心，而為推動創科界發展、扶植更多優秀的初創企業，香港科技園公司（科技園公司）將舉辦第七屆全球「電梯募投比賽」（EPiC 2023），協助初創將業務版圖拓展至亞洲及更遠。

香港創新科技及工業局局長孫東表示：「香港的創科機遇無限。我們具備雄厚的科研實力、蓬勃的創科生態，和『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢。特區政府正全力推進香港的創科發展，致力打造香港成為國際創新科技中心。我們歡迎世界各地的朋友親身體驗香港創科生態的活力。」

孫東指出，由科技園公司舉辦的EPiC是香港年度的國際性創科旗艦活動。今年，EPiC吸引了超過600支來自世界各地的初創團隊報名參賽，入圍隊伍將在4月28日決賽日，聚首香港最高的環球貿易廣場，在60秒內進行電梯募投，爭奪冠軍殊榮，對此表示熱切期待。

黃克強：科技園全方位支持初創業務發展

香港科技園公司行政總裁黃克強歡迎來自世界各地的優秀團隊晉身EPiC決賽，他表示：「今年我們夥拍全球領先創新平台Plug & Play合作舉辦EPiC，將亞洲最優秀的初創隊伍帶來香港，令EPiC規模更為盛大。在逾600個參賽團隊中，只有50家初創企業可入圍爭奪由香港科技園創投基金所提供、高達500萬美元的創投基金。他們亦會得到科技園公司的全方位支持，加速業務發展，並有機會成為科學園的一分子。」

50初創爭奪500萬美元創投基金

科技園公司的網絡涵蓋超過1,000名投資者及300間企業夥伴，EPiC為初創企業提供一個獨特的平台連繫投資者和商業夥伴，讓他們有機會開展商機。參賽者亦可獲得科技園公司提供的支援服務，包括商業配對、投資推薦、使用共享工作空間、聯繫本港知名大學和豐富人才庫等。

EPiC 2023由驅動創新伙伴機構——國泰（Cathay）、滙豐（HSBC）和MTR Lab全力支持。比賽將提供現場直播，詳情如下：

EPiC 2023 總決賽的直播：epic.hkstp.org

日期：2023 年 4 月 28 日（星期五）

時間：下午 4 時（香港時間）

（特約）