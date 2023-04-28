Rick Owens 星級的暗黑球鞋 副刊版 2023/04/28 分享： 分享： 歌神許冠傑演唱會剛剛曲終人散，而演員梁朝偉早前亦宣布獲得威尼斯影展終身成就獎，兩人風馬牛不相及，但原來他倆在穿衣環節上都有共通點，就是都愛穿上暗黑代表Rick Owens的Ramones球鞋。 對於不少 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程 今日 CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程 Barbour X Palm Angels 新色相 2023/04/14 Barbour X Palm Angels 新色相 搜鞋記 2023/04/14 搜鞋記 RAINS 降臨香港 2023/04/07 RAINS 降臨香港 Ferragamo 革新第一步 2023/04/07 Ferragamo 革新第一步 許冠傑 梁朝偉 時裝服飾種類 時裝服飾 鞋履 運動用品 美元