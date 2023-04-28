Rick Owens 星級的暗黑球鞋

歌神許冠傑演唱會剛剛曲終人散，而演員梁朝偉早前亦宣布獲得威尼斯影展終身成就獎，兩人風馬牛不相及，但原來他倆在穿衣環節上都有共通點，就是都愛穿上暗黑代表Rick Owens的Ramones球鞋。

對於不少

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