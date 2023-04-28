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Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意

副刊版 2023/04/28

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今時今日，明星效應還有沒有看頭？

一向以來，葡萄酒界都比較少借用明星宣傳（烈酒多一點），而今次香檳王Dom Perignon便再次夥拍美國歌手Lady Gaga，以軟性手法去宣傳Dom Perignon

...

欄名 : Wine

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