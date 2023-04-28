Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意 副刊版 2023/04/28 分享： 分享： 今時今日，明星效應還有沒有看頭？ 一向以來，葡萄酒界都比較少借用明星宣傳（烈酒多一點），而今次香檳王Dom Perignon便再次夥拍美國歌手Lady Gaga，以軟性手法去宣傳Dom Perignon ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 2023/01/27 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒 2023/01/27 澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒 軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑 2023/01/13 軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑 路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行 2022/12/30 路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行 香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士 2022/12/23 香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士 香檳 歌手 美國 法國 音樂 攝影 葡萄酒 舞蹈 攝影師 葡萄園