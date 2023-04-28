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副刊版 2023/04/28

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既熱鬧又忙碌的周末，近二十位國際腫瘤科專家中的專家雲集香江，中文大學舉辦的Immuno-Oncology Hong Kong（香港免疫腫瘤學會議）因疫情已停辦幾年，惟今年四月重出江湖。

兩天會議中，數百嘉賓來自五湖四海，知識交流互相得益是重點，但全場最受歡迎項目，竟是——奶茶、雞蛋仔！醫生刻意讓來賓品嘗香港地道滋味，故此大費周章，得到酒店允許把外來飲食搬進會場，更特別請來國際金茶王大賽冠軍獻技。會場中，限時供應九十分鐘，果然大受歡迎，茶香軟滑，奶跟茶比例適中，最重要是即沖即享用，老外朋友們大讚。老實說，不論在英美歐洲也實在難尋此香港代表性味道，因這是香港土生土長、由殖民地文化進化出來的美味。

英國人雖然是引進奶茶的老祖宗，但普遍味淡，價錢亦高昂，惟二次戰後，香港人口激增，大牌檔因應需求而林立，絲襪奶茶應運而生，以價廉錫蘭茶葉大滾後再濾渣，加上煉奶味道濃厚，同時亦高熱量，成為勞動人口的平價飲料。社會進化，奶茶亦進一步成為有冷氣供應的冰室、茶餐廳必備，至今已是香港代表性味道，要體驗香港便必要飲杯港式奶茶。

在當年香港普遍貧窮時，港人創造出代表性的奶茶，但在早已經濟飛揚的香港，下一樣代表性產品又是甚麼呢？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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