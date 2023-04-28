耶倫伸出的是橄欖枝？

美國財長耶倫（Janet Yellen）上周四（20日）在約翰霍普金斯大學的高等國際研究學院發表了一長篇演說，闡釋她對中美經濟關係的觀點。演說中雖有不少地方是老調重彈的美國八股，但有幾段卻頗引人注意：「我們（拜登與耶倫）相信世界之大足以包容（中美）兩國，中美可以並且需要找出共同生存之道共享全球繁榮」、「美國並不尋求與中國脫鈎」、「兩國經濟體若全面分割，對兩國都是災難性的」。

有別美政圈基調 非死硬反華派

若感到這些段落似曾相識，便是對了；曾幾何時，中國官方對美發話時，主調完全一致！要知道，在當今美國的政治圈中，各政客都正忙着爭相表現誰最反華，堅決把中美關係視為你死我活的零和遊戲，耶倫的言論便顯得突兀了。究竟葫蘆裏在賣甚麼藥？中美關係是否有轉機？

耶倫說話的用意，我認為有3種可能，第一種是她真心實意認同中美不應脫鈎，大家可互相共存。耶倫並非死硬的反華派，過去她曾表示，對中國商品的關稅可以減低；在美西方金融制裁俄羅斯不亦樂乎之時，耶倫卻曾指出，此等制裁並無法律依據，現今提出中美脫鈎是災難性的，正是久經訓練的經濟學家之常識，又有何奇？至於立場與美國政圈的基調不合，也可理解為美國並非只有一種角度的國家，各利益集團可有不同的觀點。

去美元化漸盛 需中國助穩局面

第二種可能是美國自己內外交困，周身不妥，形格勢禁，不能不放出氣球，試探中國是否肯幫她一把，尤其是不要減持美債，甚至是更多借錢給美國。耶倫早前眼見有中國富豪資金轉離美國，已發表過聲明，勸喻他們不用這麼做，並說把錢放在美國是絕對安全云云；其實她更早之前也曾表達過擔憂，美國政府把美元武器化，總會對美元的認受性帶來不利影響。她因身份關係，話說得風輕雲淡，但近日在多個國家去美元化之風逐漸吹起，她會否心焦如焚？耶倫極想到訪中國，已是溢於言表，若非有求於中國，為何在美朝野盡皆反華的期間，一個財政的主管會如此渴求訪華？有此訴求，先伸出橄欖枝營造氣氛，也合情理。

第三種可能性是美國政府不安好心，混淆視聽，本來是美國大力打壓中國的經濟發展，卻把自己說成是力求和平、與中國和平共存、反對脫鈎的旗手，目的是坐實中國才是破壞穩定的「壞孩子」，若有動盪，中國要負起責任；也許另一意圖是要迷惑中國，使她繼續對美國抱有幻想。

我相信以上3種可能性都存在，它們互相並不矛盾。在經濟學界，耶倫雖並未被視為偉大的經濟學家，但她總算有一定學術地位，不能只按政治本子說話，不理行內共知的常識。早在特朗普發動貿易戰之時，美國經濟學界早已不以為然，耶倫焉會不知？所以她對脫鈎會為美國帶來災難性後果的論斷，是她專業意見的誠實表達；在此事上，她與負責談判的美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）頗有分歧，亦非秘密。

美國的政客也許不一定明白，但耶倫應懂得美國財政狀況並不穩定，沒有中國的幫忙，極難脫困。美國政府欠下美國人民及外國政府與人民的債項，共31.46萬億美元，美國政府及人民對其他國家政府與人民欠下的外債，亦高達31萬億美元，而中國政府是第二大的美債債主，雖經多次減持，仍有8,000多億，舉足輕重；更大的問題是，中國的減債行動會起到示範作用，其他國家為免美債被拋售會帶來自己的損失，也可能加入售債，這便可能動搖到美國財政根基，不能不早日扭轉此趨勢，否則以後美國政府借債，只能靠提高利息增加吸引力。

須輔以實質行動 減敵意行為

至於耶倫的演說有無混淆視聽的部分，答案是肯定的。美國早已把所謂的國家安全泛化到每一領域，樣樣都說成國家安全受到威脅，要犧牲經濟保衞國家安全也在所不惜，此等藉口有時頗為荒謬。華為的設備至今仍未有專家發現存有洩密的後門，打壓華為無所不用其極，難道不是為了要除去一個科技與經濟的競爭對手嗎？孟晚舟被拘留，觸發點是滙豐的銀行業務，這又與美國國家安全有何關係？長臂管轄，禁止荷蘭半導體光刻機製造商ASML賣光刻機給中國，分明是使用旁門左道破壞中國的發展；對中國商品實施的高關稅，至今依然故我，還敢說美國無意打壓中國經濟、阻止其發展？誰是挑釁者，一目了然。

中國對耶倫發言，反應冷淡。與耶倫談一談，不是不可，但美國若無實質性行動減少敵意行為，中國不會存有幻想。

▲ 美國財長耶倫早前在約翰霍普金斯大學的高等國際研究學院發表演說，闡釋對中美經濟關係的觀點。（法新社資料圖片）