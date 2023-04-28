重啟民間交流 助兩岸關係回暖

近年兩岸關係形勢緊張，官方層面溝通不暢，連帶經貿合作與民間交流也大幅受阻，加上全球地緣政治局勢動盪，事態發展一度令人憂心忡忡。因此，最近前台灣領導人馬英九回鄉祭祖、率同台灣學生的「登陸」行程，能否成為重啟民間交流的契機，備受關注。

經濟合作框架 有助打破僵局

上世紀80年代，台灣經濟迅速騰飛，成為亞洲四小龍之一，彼時無論經濟總量還是整體生活水平，都遙遙領先內地其他城市，要談兩岸統一「誘因」不足，的確不易。不過，內地經歷改革開放後，奮力崛起，已一躍成為世界第二大經濟體，目前內地無論在基礎項目建設，還是尖端科技發展，都展現出巨大的競爭力和市場潛力，兩岸之間原有差距漸漸收窄，想進一步實現融合發展，並在經濟貿易上互補互利，阻力已大大減少。雙邊重回「九二共識」的政治基石後，「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）續簽的有利效應，也能成為破解僵局的一大助力。

推動青年交流 增理解縮分歧

其次，為兩岸年輕人提供良性互動的平台，也是十分關鍵。馬英九此行帶領「大九學堂」的年輕學生「登陸」，到訪武漢大學、湖南大學和復旦大學等，使兩岸青年能夠藉此機會互相了解和交流，對雙方皆有裨益。年輕人代表未來，彼此如何交流相處，很大程度上也會影響兩岸關係未來走向，中華文化一直是為兩岸三地年輕人提供凝聚力的媒介，本世紀初期，很多台灣年輕人就是因為好奇心驅使，為親覽書本上描述的祖國河山而「登陸」。

現今國家科技產業蓬勃，亦正好為他們提供一個嶄新視角，認識祖國最新發展。香港自回歸後，多以傳統歷史文化作主題，組織舉辦內地交流團，據筆者所知，近期安排的考察交流行程中，亦增加了圍繞國家創科發展的活動，包括乘坐高鐵、參觀工業展覽館和航天科普教育基地等，甚至有機會親身到訪不同創科企業，了解內地創科發展脈搏。

年輕人彼此交流，能有助加深理解、縮小分歧，消除隔閡；更重要的是，兩岸人民同是炎黃子孫，對於台灣年輕人來說，內地生活方式雖然稍有差異，但在文化及語言上，卻沒有太大差距。建立朋輩友誼，對他們在內地發展、尋找未來拓展方向和空間，也會大有好處。

若兩岸民間交流能回暖，不論是高校學術交流重啟、旅遊觀光和商業互動恢復頻繁，都有助官方迎來更大溝通空間；畢竟個人政治目的不能先行於兩岸共同發展利益，以及關係和平穩定。