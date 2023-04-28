美國內外交困 與華博弈漸落下風

近日的國際局勢很有意思，一方面是各國政要紛紛訪問中國，特別是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）對中國的訪問，更有特別意義。法國是歐盟的核心國家、美國的重磅盟友，而巴西位於美國的後院南美洲，是南美洲最大的國家，有足夠的代表性；另一方面，美國政府高官欲求訪華而不得，財政部長耶倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）以及國務卿布林肯（Antony Blinken）紛紛通過媒體放風表達訪華意願，但中國政府基本不接招，而美國總統拜登（Joe Biden）數次放風要與國家領導人通話，中國政府同樣毫無反應。

中國不熱切與美對話 兩大含義

中國政府對與美國官員接觸興趣不大，這個過去少見的現象可能有兩點含義，其一是標誌着中國政府整體對美國政府缺乏信心，也不預期可以通過與美國高官的接觸，改善雙方關係。去年11月，中美兩國領袖在印尼峇里島舉行雙邊會談，達成了增加合作、防止衝突的共識，但之後美國並沒有遵循，反而不斷地打壓中國、挑戰中國在台海的底綫，事實證明美國即使是總統的承諾，也是靠不住的；對中國來說，既然與美國高官談也是白談，為甚麼還要浪費時間？在美國向中國證明自己可以信守承諾前，中國確實沒有多少與美國會談的熱情。

其二是美國能打擊中國的地方基本都在打擊、能挑釁的地方都在挑釁，中國不希望美國幹的事情，美國差不多幹了個遍，到現在中國對美國已經有點無慾無求，中國沒有甚麼着急要與美國談的東西；反而美國經濟面臨滯脹威脅，需要中國的廉價商品協助遏抑通脹，金融上面對大量國家「去美元化」的訴求，美債愈來愈不好賣，希望中國帶頭買美債，給美債創造需求，幫美國解決困難，形勢是美國有求於中國。

按中國文化，既然有求於人，自然要放低姿態，盡可能給出交換條件，盡量讓對方滿意，所謂「禮下於人，必有所求」；可美國卻非如此，美國文化似乎是不喜歡低姿態的，即使求人的時候，也是一副高人一等的樣子，好像我有求於你是給你面子，你還不趕快滿足我的要求。

可能是看到中國對與美國會談興趣不大，這兩天又有么蛾子出。英國《金融時報》引述4名知情人士消息報道指，由於擔心美國聯邦調查局（FBI）公布中國氣球事件的調查結果，中方拒絕讓美國國務卿布林肯訪華。普通中國人看到這個消息，可能會覺得有點匪夷所思，不理解這個消息背後的邏輯，難道布林肯在美國就不能公布調查結果，非得到中國來公布？中國不害怕調查結果在美國公布，卻害怕在中國公布，那中國究竟是在怕甚麼？

看上去，這可能又是一個中美文化差異下形成的誤解，也許在美國看來，中國政府好面子，只要說中國政府害怕布林肯來，中國政府為了證明自己不怕，就可能會同意布林肯來中國訪問，打破中國政府對與美國政府接觸的冷淡態度；不過，如果以上猜測為真的話，那美國官員的水平就太令人失望，已經跟小學生差不多了。

高通脹束手無策 美霸主地位動搖

表面上，美國還是當今的全球霸主，擁有科技、軍事、美元和文化霸權，但是濫用霸權、奢靡無度、寅吃卯糧的生活方式，帶給美國的客觀限制卻也愈來愈大。

美國的產業空心化，使其面對高通脹，除了加息壓制需求外束手無策；美國的高負債和濫用美元霸權，共同造成了其他國家對美元和美債的普遍懷疑，影響對美債的需求，令美國以往行之有效、借收水放水剪全世界羊毛的金融遊戲有點玩不下去。

在美國內部開始暴露愈來愈多問題的同時，以往很多對美國敢怒不敢言的國家，也開始紛紛公開表達與美國不同的意見。

法國總統馬克龍結束訪華行程後，表示歐洲要避免因台灣議題被捲入中美衝突，強調歐洲要「戰略自主」，「不應成為美國附庸」，明顯與美國唱反調；巴西總統盧拉日前在中國訪問時表示：「為甚麼所有國家都要用美元來結算呢？為甚麼不能是人民幣或其他貨幣成為國際結算貨幣呢？」公開反對美元霸權；馬來西亞總理安華（Dato' Seri Anwar bin Ibrahim）公開稱，自己在不久前訪問中國時，提議成立一個屬於亞洲的「貨幣基金組織」，逐漸擺脫「美元依賴」；加上俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯等國家，都在程度不等地擴大人民幣使用，美國一統天下的局面明顯動搖。

被美霸權進逼 盟國漸生離心

愈來愈多國家大膽向美國說不，一定程度上可以說是被美國濫用霸權逼的，美國主導北約東擴，威脅俄羅斯安全，變相激發了俄烏之戰，使歐洲失去了廉價能源、烏克蘭被打成廢墟，美國卻藉高價能源大賺；歐洲付出了慘痛代價，卻一無所獲，這是馬克龍宣稱要「戰略自主」的大背景。

美國長期利用美元的寬鬆和緊縮周期交替，剪全世界羊毛，近期又以俄烏之戰為藉口，凍結俄羅斯外滙資產，讓絕大多數國家都有唇亡齒寒之感，為自己外滙資產的安全擔心，是大家齊心協力反抗美元霸權的大背景。

天下苦美國和美元霸權久矣，過去大多數國家迫於美國淫威，選擇忍氣吞聲，不過物極必反，美國自私自利欺壓他國的行徑，終會引起大家反抗，不尊重他人利益的霸權終歸無法長久。史學家司馬遷在評論秦亡時說：「然秦以區區之地，致萬乘之勢，序八州而朝同列，百有餘年矣。然後以六合為家，餚函為宮。一夫作難而七廟隳，身死人手，為天下笑者，何也？仁義不施而攻守之勢異也。」秦國從一個小國開始，最後吞併天下，作威作福超過100多年了，結果陳勝振臂一呼，龐然大物的暴秦就土崩瓦解，為甚麼？因為暴秦不施仁政、失去人心，所以攻守的形勢反轉了。

現在美國內有各種矛盾加劇的危險，外有「人心散了，隊伍不好帶了」的困難，心有餘而力不足，中美之間的攻守之勢，似在向對中國有利的方向變化。

▲ 美國長期利用美元寬鬆和緊縮周期交替，剪全世界羊毛，近期又以俄烏之戰為藉口，凍結俄羅斯外滙資產，讓多國均感唇亡齒寒，是大家齊心協力反抗美元霸權的大背景。（法新社資料圖片）