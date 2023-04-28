AI計劃旅遊行程？ 倘事事依賴失樂趣

從只懂得跟旅行團，到拿着紙本旅遊書出發，再發展至「有事問Google」的網上計劃行程，「旅行」相信是最受科技影響的活動之一，現在世界進入AI（人工智能）紀元，當然要試試跟着AI去旅行的感覺。日本是我最

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