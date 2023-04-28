AI計劃旅遊行程？ 倘事事依賴失樂趣 行政人員版 2023/04/28 分享： 分享： 從只懂得跟旅行團，到拿着紙本旅遊書出發，再發展至「有事問Google」的網上計劃行程，「旅行」相信是最受科技影響的活動之一，現在世界進入AI（人工智能）紀元，當然要試試跟着AI去旅行的感覺。日本是我最 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 時尚服裝元宇宙 藍海新戰場 2023/04/21 時尚服裝元宇宙 藍海新戰場 結合AI及同理心 打造最完善方案 2023/04/14 結合AI及同理心 打造最完善方案 日本元宇宙經濟區 拓全新產業鏈 2023/04/07 日本元宇宙經濟區 拓全新產業鏈 善用逆向工程 讓AI生成理想答案 2023/03/31 善用逆向工程 讓AI生成理想答案 初創專攻特定領域 AI發展百花齊放 2023/03/24 初創專攻特定領域 AI發展百花齊放 科技行業 創新科技及應用 人工智能 旅遊資訊 住宿 京都 旅遊行程 櫻花