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AI計劃旅遊行程？ 倘事事依賴失樂趣

行政人員版 2023/04/28

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從只懂得跟旅行團，到拿着紙本旅遊書出發，再發展至「有事問Google」的網上計劃行程，「旅行」相信是最受科技影響的活動之一，現在世界進入AI（人工智能）紀元，當然要試試跟着AI去旅行的感覺。日本是我最

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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