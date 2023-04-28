哈利波特他媽哥池 即日起預售168元 行政人員版 2023/04/28 分享： 分享： 由BANDAI推出的掌上電子寵物「他媽哥池」（Tamagotchi），一直深受歡迎。近日BANDAI宣布，與電影公司華納兄弟合作推出《哈利波特》版他媽哥池，即日起在Mahou Dokoro開放預購，7 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 初創加入戰團 推開源AI聊天機械人 今日 初創加入戰團 推開源AI聊天機械人 跨手機共用帳號 WhatsApp即日起推 2023/04/27 跨手機共用帳號 WhatsApp即日起推 TikTok研新功能 AI生成30個人頭像 2023/04/27 TikTok研新功能 AI生成30個人頭像 俄首款自家Chatbot 俄語交流更智能 2023/04/26 俄首款自家Chatbot 俄語交流更智能 亞馬遜閱讀器 Word文檔直接發送 2023/04/26 亞馬遜閱讀器 Word文檔直接發送 科技行業 遊戲 電玩手遊 軟件 商業 日圓