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初創加入戰團 推開源AI聊天機械人

行政人員版 2023/04/28

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AI工具ChatGPT競爭對手愈來愈多，也有初創加入戰團。AI初創Hugging Face宣布，正式推出開源的AI聊天機械人HuggingChat，並標榜免費使用，對抗ChatGPT等AI聊天機械人。

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欄名 : 科技新知

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