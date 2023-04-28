初創加入戰團 推開源AI聊天機械人 行政人員版 2023/04/28 分享： 分享： AI工具ChatGPT競爭對手愈來愈多，也有初創加入戰團。AI初創Hugging Face宣布，正式推出開源的AI聊天機械人HuggingChat，並標榜免費使用，對抗ChatGPT等AI聊天機械人。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 哈利波特他媽哥池 即日起預售168元 今日 哈利波特他媽哥池 即日起預售168元 跨手機共用帳號 WhatsApp即日起推 2023/04/27 跨手機共用帳號 WhatsApp即日起推 TikTok研新功能 AI生成30個人頭像 2023/04/27 TikTok研新功能 AI生成30個人頭像 俄首款自家Chatbot 俄語交流更智能 2023/04/26 俄首款自家Chatbot 俄語交流更智能 亞馬遜閱讀器 Word文檔直接發送 2023/04/26 亞馬遜閱讀器 Word文檔直接發送 科技行業 創新科技及應用 人工智能 機械人 科技硬件 硬件