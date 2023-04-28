朗豪坊Langham Beauty Fest 300款美粧品低至2折 買滿$1000送$550禮品

告別口罩後，姊妹們終於可以化個靚粧出街。黛安行街，見到旺角朗豪坊美粧概念店Langham Beauty正進行減價活動，即日起至5月21日舉行Langham Beauty Fest，今年活動以購物派對為主題，用繽紛嘅馬卡龍顏色包裝整個場地，令顧客好似走入夢幻世界咁。場內有逾300款低至2折嘅美粧護膚禮遇、買1送1優惠、王牌套裝精選推介等，仲有7,000多份限時多重激賞禮品，送完即止。例如XOVĒ白松露護膚體驗套裝只售$900（價值$2,516）、SU︰M37°奇迹活酵肌密面膜3步曲套裝只需$460（價值$2,400）等。部分精選優惠產品喺eSTORE同步上映，唔使排長龍都可以上網血拼。

活動期間喺場內購物滿$300，即可獲賞價值$100禮品；或購物滿$1,000，可獲賞價值高達$550禮品。此外，今個星期六及日（29及30日）下午1點至5點，喺旺角朗豪坊門外對出仲安排咗快閃春夏派對主題車，到時只要追蹤Langham Beauty嘅fb或IG，將可獲贈扭紋棉花糖及限定夢幻氣球，送完即止，大家唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報》