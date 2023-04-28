最近出席分享會，一位講者說我吃了「誠實豆沙包」，毫無保留地分享自己和公司的「秘密」。我出席分享的時候不會做太多準備，而且為人心直口快，透明度高，所以時常說了一些人們認為是秘密的事情。不過我的確沒有太多秘密，任何人找我分享，我都毫無保留。我認為每個人的經歷，除了是上天給我們的禮物，讓我們從中學習，還是上天給我們的使命，讓我們為別人帶來正面的影響。當然，別人對秘密的定義未必和我一樣寬鬆，為免在分享時不經意透露別人的秘密，我盡量不談別人，只談自己。

人家說「同行如敵國」，很多管理人會以商業秘密為由，拒絕透露公司狀況。我卻連競爭對手找我去跟他們的員工做分享，也欣然接受，甚至把我們的經營策略、管治模式、管理理念和激勵制度也和盤托出。不時有競爭對手的創辦人或管理層向我取經，我也毫無保留。

也許因為我創業時，只抱着做社會實驗的心態，希望證明願共享成果的企業，也能好好地生存。所以我對於推廣共享成果的熱誠，更甚於企業成功，始終多一家願與員工共享成果的企業，世界也好一點，這是我吃了「誠實豆沙包」的原因。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》