樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽 副刊版 2023/04/29 分享： 分享： 可持續發展是現今社會的重要議題，教育及協作平台「領展可持續未來館」，在世界地球日4月23日正式開放，公眾免費入場參觀，首個主題展覽「綠續開餐」，探索如何在日常飲食中實踐低碳生活。 展館佔地約6,800呎 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎 2023/04/26 台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎 Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式 2023/04/24 Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式 米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條 2023/04/22 米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條 風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶 2023/04/22 風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶 香港W酒店星宴新任中餐行政總廚 打造全新創意菜式 2023/04/17 香港W酒店星宴新任中餐行政總廚 打造全新創意菜式 展覽 可持續發展 工作坊 概念 綠色生活 走塑 樂富