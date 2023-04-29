樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽

可持續發展是現今社會的重要議題，教育及協作平台「領展可持續未來館」，在世界地球日4月23日正式開放，公眾免費入場參觀，首個主題展覽「綠續開餐」，探索如何在日常飲食中實踐低碳生活。

展館佔地約6,800呎

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