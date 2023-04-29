豪宅新盤趁勢出擊 冀刺激樓價進一步反彈

【市況向好】今年首季一手樓市，隨着本港正式通關，加上息口走勢穩定，購買力逐漸回流，不單止多個項目銷情理想，更紛錄大額成交個案，而且下月接連有豪宅盤登場，有望為樓市注入新動力，也有助刺激樓價進一步反彈。

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