海盈山兩期合共800戶 最快下月推出

由嘉里、信置、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸第4期，已於周四正式命名為「海盈山」（LA MONTAGNE）。發展商稱，項目將於短期內上載樓書及開放示範單位，最快於5月推售。

嘉里發展董事及香港區

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