維港‧雙鑽設兩座共涉702伙 蓄勢待推

啟德PARK PENINSULA繼續成新樓供應重鎮，當中由中國海外獨資發展的維港‧雙鑽，早於3月底已獲批預售，有望於5月推出。

發展商早前稱，維港‧雙鑽設兩座住宅大廈，當中1座已興建至9樓，2座則興建至

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