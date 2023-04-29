啟德海灣1提供1,017伙 擬短期內面世

由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣1，早前已經獲批預售，料於下月推出。

發展商早前稱，啟德海灣1將貼市推售，並參考同區項目定價，屆時將開放5個示範單位予買家參觀。另外，項目綠化比例超過三成，

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