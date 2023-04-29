NOVO LAND 2A期已獲批預售 提供929個單位

由新地發展的屯門大型住宅群NOVO LAND，繼早前接連推售1A、1B及2B期後，其最新一期2A期，亦可望在5月推出。

NOVO LAND 2A期早前已獲批售樓紙，提供929伙，並主打1房至2房戶型。發

...