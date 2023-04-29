NOVO LAND 2A期已獲批預售 提供929個單位 置業家居 2023/04/29 分享： 分享： 由新地發展的屯門大型住宅群NOVO LAND，繼早前接連推售1A、1B及2B期後，其最新一期2A期，亦可望在5月推出。 NOVO LAND 2A期早前已獲批售樓紙，提供929伙，並主打1房至2房戶型。發 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 5月新盤戰 逾5,600伙列隊登場 上車盤至豪宅齊吸客 今日 5月新盤戰 逾5,600伙列隊登場 上車盤至豪宅齊吸客 豪宅新盤趁勢出擊 冀刺激樓價進一步反彈 今日 豪宅新盤趁勢出擊 冀刺激樓價進一步反彈 海盈山兩期合共800戶 最快下月推出 今日 海盈山兩期合共800戶 最快下月推出 維港‧雙鑽設兩座共涉702伙 蓄勢待推 今日 維港‧雙鑽設兩座共涉702伙 蓄勢待推 啟德海灣1提供1,017伙 擬短期內面世 今日 啟德海灣1提供1,017伙 擬短期內面世 你可能感興趣 5月新盤戰 逾5,600伙列隊登場 上車盤至豪宅齊吸客 今日 01:00 5月新盤戰 逾5,600伙列隊登場 上車盤至豪宅齊吸客 豪宅新盤趁勢出擊 冀刺激樓價進一步反彈 今日 01:00 豪宅新盤趁勢出擊 冀刺激樓價進一步反彈 海盈山兩期合共800戶 最快下月推出 今日 01:00 海盈山兩期合共800戶 最快下月推出 最新專欄文章 更多 5月新盤戰 逾5,600伙列隊登場 上車盤至豪宅齊吸客 今日 5月新盤戰 逾5,600伙列隊登場 上車盤至豪宅齊吸客 弦岸近港鐵站 主打1房 面積最細205呎起 今日 弦岸近港鐵站 主打1房 面積最細205呎起 ONE STANLEY區內鮮有新供應 以現樓形式招標售 今日 ONE STANLEY區內鮮有新供應 以現樓形式招標售 The Coast Line主打中小型戶 擁維港景致 今日 The Coast Line主打中小型戶 擁維港景致 啟德海灣1提供1,017伙 擬短期內面世 今日 啟德海灣1提供1,017伙 擬短期內面世 NOVO LAND 2A期