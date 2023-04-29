弦岸近港鐵站 主打1房 面積最細205呎起

鴨脷洲近期接連有新盤登場，包括由莊士中國發展的弦岸，該盤位於平瀾街8號，採單幢式設計，提供105伙，實用面積205至317平方呎，主打1房戶，佔項目總數逾七成，同時也有20伙屬開放式戶，以及8伙特色單

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