5月新盤戰 逾5,600伙列隊登場 上車盤至豪宅齊吸客

中港通關，以及息口逐步見頂，進一步推動樓市，隨着近月一手市況向好，繼續加強發展商推盤信心，而踏入5月，預料仍有多個大型項目準備登場，共涉及逾5,600伙，其中，啟德PARK PENINSULA，以及黃

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