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本土品牌JK Collection獨創手作皮革花 花卉選擇多達30多種

置業家居 2023/04/29

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春季來臨，又到了賞花的季節啦！不少人都把握花期到處打卡影靚相，但原來有一種花可以永久保存，不會枯萎，像真度更非常高呢！

JK Collection由Jade和Kan二人共同成立，品牌自2013年尾開始成

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欄名 : 地區‧人‧情

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