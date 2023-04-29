CCL連挫兩星期 按周跌0.62% 報167.25點 置業家居 2023/04/29 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報167.25點（根據4月17日至23日簽訂的正式買賣合約，4月3日至9日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.62%，並連跌2星期。 本周4區樓價2跌2升，各自反覆爭持，港 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周跌0.07% 短期樓價料窄幅爭持 2023/04/22 CCL按周跌0.07% 短期樓價料窄幅爭持 CCL按周微升0.08% 重上去年10月水平 2023/04/15 CCL按周微升0.08% 重上去年10月水平 CCL終止四連升 按周跌0.19% 報166.5點 2023/03/25 CCL終止四連升 按周跌0.19% 報166.5點 CCL連升4周 創20周新高 2023/03/18 CCL連升4周 創20周新高 CCL報164.59點 連升3周累漲2.88% 2023/03/11 CCL報164.59點 連升3周累漲2.88% CCL 二手市場