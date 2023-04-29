CCL連挫兩星期 按周跌0.62% 報167.25點

中原城市領先指數（CCL）最新報167.25點（根據4月17日至23日簽訂的正式買賣合約，4月3日至9日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.62%，並連跌2星期。

本周4區樓價2跌2升，各自反覆爭持，港

...