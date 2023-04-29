倫敦Kensington Park Corner僅設7伙複式 打造英倫優雅風 置業家居 2023/04/29 分享： 分享： 英國倫敦諾丁山（Notting Hill）比鄰海德公園，更位處名校網，向來備受實力家庭追捧。該區現正有新盤Kensington Park Corner在港推售，僅設7伙3房複式戶，售價約$ ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Thames City坐落泰晤士河畔 已屆現樓 即買即住 2023/04/22 倫敦Thames City坐落泰晤士河畔 已屆現樓 即買即住 吉隆坡雅居樂天匯位處商業區 1房入場費$174.1萬起 2023/04/15 吉隆坡雅居樂天匯位處商業區 1房入場費$174.1萬起 倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起 2023/04/01 倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起 倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘 2023/03/25 倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘 曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起 2023/03/18 曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起 英國 倫敦 海外物業 中原地產 英鎊