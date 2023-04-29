  • 24°C
香港時間 : 2023429日 (週六) 02:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倫敦Kensington Park Corner僅設7伙複式 打造英倫優雅風

置業家居 2023/04/29

分享：

分享：

英國倫敦諾丁山（Notting Hill）比鄰海德公園，更位處名校網，向來備受實力家庭追捧。該區現正有新盤Kensington Park Corner在港推售，僅設7伙3房複式戶，售價約$

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

倫敦Thames City坐落泰晤士河畔 已屆現樓 即買即住
2023/04/22
倫敦Thames City坐落泰晤士河畔 已屆現樓 即買即住
吉隆坡雅居樂天匯位處商業區 1房入場費$174.1萬起
2023/04/15
吉隆坡雅居樂天匯位處商業區 1房入場費$174.1萬起
倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起
2023/04/01
倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起
倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘
2023/03/25
倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘
曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起
2023/03/18
曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起
英國 倫敦 海外物業 中原地產 英鎊

上一篇文章

銀行體系結餘減 不一定等於資金流走

下一篇文章

流動「度假屋」 讓身心chill放鬆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？