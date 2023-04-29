荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車 置業家居 2023/04/29 分享： 分享： 【其他精選推介】位於荷蘭埃因霍溫理工大學的Solar Team Eindhoven，研發出全球首架太陽能旅行車。由22人組成的學生團隊合作開發全新項目Stella Vita，並於2021年年底展開長達 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 流動「度假屋」 讓身心chill放鬆 今日 流動「度假屋」 讓身心chill放鬆 你可能感興趣 流動「度假屋」 讓身心chill放鬆 今日 01:00 流動「度假屋」 讓身心chill放鬆 最新專欄文章 更多 流動「度假屋」 讓身心chill放鬆 今日 流動「度假屋」 讓身心chill放鬆 新研智能窗 全方位保護家居安全 2023/04/15 新研智能窗 全方位保護家居安全 【推介四】中國Defandor 內置不同傳感器 2023/04/15 【推介四】中國Defandor 內置不同傳感器 【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」 2023/04/15 【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」 【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗 2023/04/15 【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗 太陽能 可持續發展 荷蘭 家具