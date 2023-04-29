流動「度假屋」 讓身心chill放鬆 置業家居 2023/04/29 分享： 分享： 流動式家居設計，顛覆了傳統思想。今年3月正式發售的Romotow T8，標榜可拖行之餘，內環結構還可90度旋轉打開，構建出一個接近312呎的小蝸居連有蓋平台。近年量產的流動屋還有不同主題特色，讓你放空 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車 今日 荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車 你可能感興趣 荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車 今日 01:00 荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車 最新專欄文章 更多 荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車 今日 荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車 新研智能窗 全方位保護家居安全 2023/04/15 新研智能窗 全方位保護家居安全 【推介四】中國Defandor 內置不同傳感器 2023/04/15 【推介四】中國Defandor 內置不同傳感器 【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」 2023/04/15 【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」 【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗 2023/04/15 【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗 消費資訊 家居 新西蘭 建築設計 納米樓