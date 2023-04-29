  • 24°C
香港時間 : 2023429日 (週六) 02:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

流動「度假屋」 讓身心chill放鬆

置業家居 2023/04/29

分享：

分享：

流動式家居設計，顛覆了傳統思想。今年3月正式發售的Romotow T8，標榜可拖行之餘，內環結構還可90度旋轉打開，構建出一個接近312呎的小蝸居連有蓋平台。近年量產的流動屋還有不同主題特色，讓你放空

...

欄名 : 家居頭條

相關文章

荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車
今日
荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車

你可能感興趣

荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車
今日 01:00
荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車

最新專欄文章 更多

荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車
今日
荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車
新研智能窗 全方位保護家居安全
2023/04/15
新研智能窗 全方位保護家居安全
【推介四】中國Defandor 內置不同傳感器
2023/04/15
【推介四】中國Defandor 內置不同傳感器
【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」
2023/04/15
【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」
【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗
2023/04/15
【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗
消費資訊 家居 新西蘭 建築設計 納米樓

上一篇文章

倫敦Kensington Park Corner僅設7伙複式 打造英倫優雅風

下一篇文章

荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？