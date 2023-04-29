流動「度假屋」 讓身心chill放鬆

流動式家居設計，顛覆了傳統思想。今年3月正式發售的Romotow T8，標榜可拖行之餘，內環結構還可90度旋轉打開，構建出一個接近312呎的小蝸居連有蓋平台。近年量產的流動屋還有不同主題特色，讓你放空

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