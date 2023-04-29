大灣區就業計劃 助青年拓事業發展

特區政府於2021年推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區內地城市均有業務的公司，聘請本港大學畢業生，並派駐他們到大灣區內地城市工作。當局表示，參與企業及畢業生的評價非常正面，故已決定於今年開始恒常推行計劃。為探討計劃的成效，MWYO青年辦公室透過與香港總商會合作，自2021年9月採用追蹤性研究的方法，分4個階段運用網上問卷調查和深入訪談收集數據，以了解僱員和僱主對計劃的觀感和計劃的成效。

第三階段調查和訪談已於去年11月至今年1月完成，並收到共88位僱員的回應，佔當時仍然在職的僱員約13%，其中70位報稱曾填寫第二和第三階段問卷，本文的分析將集中在這70位僱員。

研究結果發現，大部分僱員認為計劃對他們在大灣區內地城市各方面的發展有幫助，包括了解大灣區內地城市及吸收更多工作經驗等，反映計劃最主要的目標已經達到；更有近7成受訪僱員表示，會推薦朋友參與計劃，可見多數僱員均認同計劃成效。

助認清優勢 清晰職場定位

研究結果亦反映，僱員在大灣區內地城市工作一段時間後，對自己在內地工作的優勢有更清晰認知。雖然認為自己在內地城市工作有優勢的僱員，由第二階段的82.1%顯着下降至第三階段的63.1%，特別就一般技能、工作效率、領導能力和專業技能方面，都較第二階段下跌，但仍有近6成半僱員認為，自己較內地大學畢業青年有優勢。這反映計劃有助他們深入了解自己在內地的競爭優勢，作出更務實的結論，令他們更清晰個人的職場定位，有助他們未來事業發展。

事實上，在70位僱員中，有26位獲僱主安排續任，其中20位接受續任安排。需要留意的是，去年底進行此階段問卷調查時，部分僱員尚未完成計劃下18個月任期，有部分僱主因而未決定實際續任人數，筆者相信接近計劃任期完結，獲續任安排僱員的比例會上升。我們快將進行的第四階段研究，將進一步跟進僱員在計劃完成後的工作安排。

在此階段表示未有留任安排的49位僱員中（當中有6位對尋找工作地區表示「不知道／很難說」），多於一半僱員（55.8%）尋找工作地區的組合涉及內地，這包括同時選擇在香港、大灣區內地城市和其他內地城市尋找工作，以及少數表明只會在內地城市尋找工作（見表一）。24位未有留任安排的僱員有意在內地尋找工作，加上20位接受續任安排的僱員（據僱主深入訪談，獲續任僱員大多將會跟進與大灣區相關的項目和業務），反映計劃成功鼓勵青年積極考慮發展大灣區相關事業。

值得關注的是，雖然有近6成半僱員認為，自己在大灣區內地城市工作有優勢，但是在49位未有留任安排的僱員中（當中有3位對是否有信心表示「不知道／很難說」），超過7成（71.7%）傾向沒有信心能在短期內找到大灣區內地城市或大灣區相關的心儀工作。進一步分析後發現，相比有信心的僱員，沒有信心的僱員缺乏某些個人專業技能、適應能力和對內地的了解，反映這些僱員或會遇到較多困難。

灣區尋心儀工作 信心提升

另一方面，心儀工作也與薪金水平相關，研究結果顯示，有逾5成半未有留任安排僱員期望獲取22,000港元以上薪金（見表二），在現時大灣區內地城市普遍薪金水平均低於香港的環境下，成功獲聘並獲心儀薪金水平確實不易。

不過，49位未有留任安排的僱員之中，有13位表示有信心在大灣區內地城市找到心儀的工作，加上有20位接受續任安排的僱員，即合共有33位僱員在大灣區內地城市有較正面的事業發展，佔受訪僱員近一半（47.1%），可見計劃仍然成功協助一批僱員在大灣區內地城市發展事業，並提高他們的信心。

透過僱員的追蹤性問卷調查，筆者認為計劃整體而言頗為成功。僱員的評價正面，認為有助他們在大灣區內地城市發展，也願意推薦計劃予朋友；計劃亦有助他們深入了解自己在當地發展的優勢和職場定位。大部分獲續任安排的僱員有意接受安排，而多數僱員接下來的工作發展，也會涉及大灣區內地城市，反映計劃已達到當初目標，有助青年發展大灣區相關事業。

僱員後續發展 仍待探討

不過，計劃仍有待進一步探討，不少僱員尋找工作的地區包括大灣區內地城市，他們的後續事業發展將如何落實，值得關注。這部分的分析將會留待我們快將進行的第四階段研究探討，以跟進僱員在計劃完成後的工作安排，這可讓我們更準確地評價計劃對僱員日後事業發展，特別是在大灣區內地城市發展的成效。

▲ 根據調查發現，大部分「大灣區青年就業計劃」參與僱員認為，計劃對他們在大灣區內地城市各方面發展有幫助，反映計劃最主要的目標已經達到。（資料圖片）