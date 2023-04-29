紓建造業人手不足 須「多條腿走路」

香港即將進入建屋和基建高峰期，多項大型工程陸續上馬，例如北部都會區、交椅州人工島等，就在基建鴻圖大計開始成形之際，建造業人手卻嚴重短缺；特區政府正研究透過輸入外勞，紓解勞動力不足，惟「擔心影響本地工人飯碗」的論調亦同時湧現。

僅靠培訓轉型 難短期補充不足

筆者關注到，隨着本地人口老化，建造工人平均年齡亦不斷上升，解決業界人手問題有一定迫切性，再不能議而不決、決而不行。單靠吸納新人入行、培養本地人手，或透過更多短期培訓，奢望現有工人轉型，實在無法短期內補充不足；反而有策略地輸入外勞，才能配合未來龐大工程量，避免人手不足的情況發生，讓未來工程得以順利在預期前完成，滿足社會大眾改善生活的期盼。

面對人力資源短缺問題，不論是運輸和護理業界，甚至是醫護人手，近年亦嘗試對外「招手」，以解決業內人手不足問題，建造業也不例外。坊間一直指，建造業所面對的，只是工種技術配錯問題，本港仍有一批工人開工不足，只要提供適當培訓協助他們轉型，便毋須輸入外勞。

筆者認為，建造業的確偶有存在「有人無工開、有工無人開」的現象，惟此乃行業傳統工作流程的必然情況，因此促進業界採用高新科技，有助解決上述問題。建造業議會近年曾撥款7,000萬元，協助受疫情影響而就業不足或短期失業的註冊工人轉型發展，特區政府和業界亦採取措施，嘗試長遠紓解業內勞動力不足，包括引入新科技如BIM、MIC等技術，提升建造效率，從而減省人手。

行業整體勞動力 將缺5.5萬人

惟工人轉型需要時間、採用新科技亦要人手配合，大眾必須明白，在保證施工質素及安全的大前題下，現實是無法於短期內培訓出大量建造業技術工人。

本港的建造業總工程量，預計未來將達每年超過3,000億元水平，坊間就業界人手需求不時進行調查，筆者認為建造業議會今年初發表的《建造業人力預測》甚具參考價值。建造業議會按照本港未來工程量推算，單是技術工人的供求差異，就由現時約1萬人上升至2027年約4萬人；連同前綫技術、監督人員和專業人員的供求差異，建造業整體勞動力將缺少高達5.5萬人。

人手不足的難題長此下去，恐怕難以支撑多項迫在眉睫的房屋及基建等大型項目，因而拖慢工程進度，令建築成本不斷飈升，浪費巨額公帑，亦影響市民上樓及改善生活環境的機會。

針對性輸入外勞 免工程延誤

值得留意的是，在輸入勞工的議題上，建造業主流聲音是以個別工程及工種為基礎，尤其是一些大型基建及建屋項目，策略性輸入缺人工種的技術勞工，反映不論在工種和數量上，所輸人勞工必須具「針對性」，也是本港所欠缺的，相信不致影響本地工人的飯碗。以一個大型工地為例，當局可先批出若干輸入外勞配額，讓各承建商落標前，先規劃預算；而承建商在衡量成本及其他因素，例如技術水平、住宿安排及語言等，必須優先考慮從本地增聘人手，若透過各種途徑仍無法解決個別工種缺人問題，便只能靠輸入外勞解決。

筆者相信，解決建造業人手不足問題，必須「多條腿走路」，輸入外勞只是其中一種方式，還需要其他措施共同配合，例如改善建造業的待遇，吸引更多年輕有活力的人才投身行業，並提供更多發展機會，加以培育，以提升個人、機構及整個行業的靈活性。發展局近期多番表示，正參考建造業議會早前發表的報告，評估如何應對建造業人手需求，目標在今年年中或之前完成評估，並提出整全策略，相信社會對業界未來的總體人力需求，以至如何解決問題，屆時會更加「實在」。（作者為一群資深建造業界人士）

▲ 解決建造業人手不足問題，必須「多條腿走路」，輸入外勞只是其中一種方式，還需要其他措施共同配合。（資料圖片）