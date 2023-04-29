提升旅遊質素 長遠增港吸引力

本港受疫情蹂躪逾3年，現今疫後復常，旅遊限制亦已完全解封，很多港人亦已趁早前節日連假外遊。香港向來是外向型經濟體，零售和旅遊業佔了很重要的經濟地位，疫情前一個長假往往有百多萬旅客來港，而內地旅客差不多佔逾7成；現時正值本地旅遊業復甦的階段，但礙於很多旅遊界從業員在疫情期間已轉行，影響本港應付旅客的能力，現時包括導遊、客運人員及航空業也在搶人才，相信「五一」黃金周長假是真正考驗本港旅遊及零售業的時候。

根據估計，本港於「五一」假期將迎來60萬內地旅客，大約是疫情前水平的60%，預計期間平均每天約有100至200個旅遊團訪港；而根據內地旅遊網上平台「攜程」所發布的「五一」假日旅遊前瞻，國內本地遊定單已追平疫情前2019年水平，而出境旅遊的定單更比同期增長超過18倍。以目前數據看，泰國、香港及日本是「五一」假期出境熱門目的地頭3位，內地跨境列車車票在「五一」假期定單也較本月上升兩倍。

促旅客來港消費 零售復甦關鍵

當局今年再派發消費券，以鼓勵本地消費，本地零售業人流明顯增多，市民消費也明顯較「手鬆」，但要真正促零售業復甦，仍要推動鼓勵外地客人來港消費。隨着早前「你好，香港」計劃推出一系列廣告宣傳香港旅遊，以及派發50萬張免費機票，當中有14萬張預留給內地旅客，本地航空公司亦開始陸續派出免費機票，相信有助帶旺「五一」長假人流。

近日當局亦推出「開心香港」活動，將在未來10個月聯同多個參與機構，在社區舉辦一系列美食墟市和嘉年華，為市民帶來多元化和同享共樂的活動，既為社會帶來歡樂氣氛，同時也有助刺激本地消費和經濟。現時沒有社交距離限制，重點活動聚焦於大型聚會，例如在全港不同地區舉辦的大型「美食市集」、全港61間商業戲院舉辦「全港戲院日」，在暑假期間舉辦全港最大型的夏日海陸嘉年華及水上音樂會，亦有不同流行文化、體育、音樂等活動，相信對遊客及港人有一定吸引力。

推特色深度遊 聚焦優質旅遊體驗

在特區政府及各方面熱烈推動下，相信對消費及旅遊的復甦勢頭有莫大幫助，但回復甚至超越疫情前水平，香港長遠要有更強的吸引力，提升旅遊景點的質素，推陳出新，聚焦創意及鼓勵優質旅遊體驗至為重要；劈價旅行團則可免則免，渾水摸魚的旅行團亦應嚴懲及予以停牌。旅發局除了用銀彈攻勢吸引旅客，推動更有特色的深度遊，以及聯繫大灣區旅遊以突顯粵港澳文化特色也是賣點，配合更多跨地域的世界級會議及展覽，相信更有助增加號召力。

另外，現時香港勞動力不足已迫在眉睫，當局要盡快解決內地勞工輸港所引起的社會問題及怨氣，既要保障本地勞工飯碗，更要引入有質素、有能力的內地勞動力，從而增強本港競爭力。現今特區政府施政沒有反對派「拉後腿」，不同團體亦給予有建設性的建議，當局實在沒有抵賴的理由，務須把政策落到實處，做到國家主席習近平所言「民有所呼，我有所應」。（文章只代表個人立場）

▲ 消費及旅遊要回復甚至超越疫情前水平，香港長遠要有更強吸引力，提升旅遊景點的質素，推陳出新，聚焦創意及鼓勵優質旅遊體驗至為重要。（資料圖片）