挪威攝記AI影集 籲正視假資訊 國際版 2023/04/29 分享： 分享： 人工智能（AI）技術已融入大眾生活，更有人利用AI生成天主教教宗方濟各（Pope Francis）身穿名牌羽絨外套等圖片，但AI改圖熱潮也令人憂慮會加劇假新聞氾濫。 是次介紹的好書名為《The Book ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 眼見未為真？挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 2023/04/28 眼見未為真？挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 美兩黨分歧加深 道德原則成分野 2023/04/22 美兩黨分歧加深 道德原則成分野 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 2023/04/21 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 美檢察官內訌 特朗普去年未被控 2023/04/15 美檢察官內訌 特朗普去年未被控 特朗普案前檢察官爆内幕 去年倡刑事檢控受阻 2023/04/14 特朗普案前檢察官爆内幕 去年倡刑事檢控受阻 人工智能 記者 媒體 攝影 假新聞 3D 攝影師 北馬其頓 美元