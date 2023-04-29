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挪威攝記AI影集 籲正視假資訊

國際版 2023/04/29

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人工智能（AI）技術已融入大眾生活，更有人利用AI生成天主教教宗方濟各（Pope Francis）身穿名牌羽絨外套等圖片，但AI改圖熱潮也令人憂慮會加劇假新聞氾濫。

是次介紹的好書名為《The Book

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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