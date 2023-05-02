東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台 副刊版 2023/05/02 分享： 分享： 近年日本新Outlet陸續開業，位於神奈川縣的THE OUTLETS湘南平塚（THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA），已於4月28日開幕，為AEON Mall旗下第3間Outlet ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券 2023/04/25 奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券 東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計 2023/04/24 東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計 澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票 2023/04/19 澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票 麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗 2023/04/18 麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗 HK Express全新航綫 直飛越南首都河內 2023/04/17 HK Express全新航綫 直飛越南首都河內 日本 東京 富士山 Outlet 橫濱 旅遊資訊