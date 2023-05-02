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中餐在東京

副刊版 2023/05/02

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五一長假，各地打算出境的朋友蠢蠢欲動，當中大部分內地友人選擇去日本。三年多沒出國，今年初過年時大家都傾向回鄉，加上四月底開始，返中國不用做核酸只需抗原證明，相信新一波出國遊真正啟動了。

做資料更新時，不少朋友提及，這三年雖然沒有中國遊客，可是特別是東京方面的華人消費圈子真沒閒着，其中一個現象是中國餐飲出海。日本綫人說因香港人移民增多，他們在日本媒體上，竟看到一個專門講在日本港式茶餐廳的專題。當中有個日本記者的觀察很有趣，說茶餐廳一種名物是餐蛋出前一丁，加上自己意見說，到餐館吃即食麵，對日本人來說真不可思議。

另外，除有新開的家全七福之外（開在銀座），看到新榮記老闆的介紹，說新榮記的東京店也正準備開業了。那意味着，東京此後在中餐方面，真的迎來新一輪升級。有一個剛回來的朋友提及（說要避開五一假的人海），到東京幾家較著名或新開中菜館，都聽老闆說，馬雲之前都來過呢！像說到馬雲是個生招牌一樣，證明之前馬雲都真的待了不短時間，感覺間間都試勻了。

一個在橫濱多年的香港友，就說到另一個觀察，說他在中華街三十年，見到整個轉變。他來之時，中華街周邊有幾百香港人，現在只剩不到百人。當然因為後來香港人不選住那邊，也和華人人口構成轉變有關，尤其近十幾年，中國內地來的佔了主導。他做燒味，但現在卻都流行放題任食，根本沒有廚藝用武之地。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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