天氣潮濕如何提升胃口

「最近天氣潮濕，不但睡不好，胃口也欠佳，每日都不知想吃甚麼，趁這機會，不如省掉晚餐，是否可減快些？」減肥戰友Amber前來覆磅，甫坐下即問道。

「若習慣了低卡節食減肥，頭幾天的確會減得很快，但是減去的都是水份和肌肉，當回復正常飲食時，體脂便節節上升，最終得不償失，所以減肥千萬別少吃！一些酸、辣、鮮甜的味道，能幫助你提升胃口，可以參考一些經常天氣濕熱的國家，如泰國、馬來西亞、新加坡、越南等。當地做的菜式，喜歡用酸和微辣的醬汁，去煮海鮮或拌沙律菜，如蝦、雜錦海鮮等。」我建議。

「那些汁醬好像有特別秘方，跟坊間買到的有點不同。」Amber說道。

「其實汁醬是可以自製的，材料包括：香茅半條、香葉兩塊、蒜頭五瓣、紅葱頭一個、兩個青檸、辣椒（按個人喜好），將青檸汁和其他汁醬材料用石磨打碎或用攪拌機攪碎，伴以海鮮同食，令人胃口大開。」我詳細說明。

「但我的家人不喜歡海鮮，怎麼辦？」Amber再問。

「那可用雞柳片或豬肉片代之。又或可做一個胡椒湯底的湯飯，一鍋搞掂，有菜有肉，省時省力。用一湯匙黑胡椒粒、雞湯半碗或雞粉半茶匙、雞髀肉或雞柳，再加喜歡吃的菜如娃娃菜或金菇或大白菜等，將黑胡椒粒用石磨打碎，加入切粒的雞肉，最後加入雞湯、水和菜，煮熟成雞肉胡椒湯，然後可伴飯吃。」看到Amber饞嘴的樣子，我笑着說道。

編按：黃凱詩請假，專欄暫停一期。