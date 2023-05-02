有幸每年接觸很多本地和內地年輕人，較熟知他們是甚麼情況。他們絕非某些人口中所說的懶懶閒或只想躺平，其實只要懂得激發鬥心和鬥志，讓他們知道水準和水平，絕對能拼出自己的最好，甚至令人刮目相看。某次，內地學生們要替一個內地網絡遊戲大品牌做形象修復工程，創作了一條集合網絡遊戲人氣動畫主角之動畫影片，還找來內地專業配音員配音和旁白，水準之高，在課堂播出後，贏得其他同學拍爛手掌。

另外，本地學生們替一個Pizza連鎖店設計了一系列營銷傳播策略，我要他們做簡報給連鎖店老闆看，因為我從第一天就已跟他們說：「若你們以學生做功課的心態去做功課，永遠只能做到學生水準，因此，我會交給真正品牌／機構高層去看，甚至有時要你們在他們面前簡報。」甫開始即定下要求，他們就會做出超越學生的水準。Pizza連鎖店老闆看完整個簡報，劈頭就問：「給你們一個預算為我的品牌執行這個營銷計劃，可以嗎？」這只是其中兩例，只想說明年輕人拼起來，甚至比有相當年資、表面上（扮）返工、實際躺平的成年人還要出色。

在工作上見到那些「扮」工人士，找他們辦事永遠「做唔到」、「無辦法」、「試過但唔得」……真想讓他們看看現時有腦有心的年輕人是甚麼樣的。應對這類「扮」工者，我只會做兩件事：一、你話無辦法？咁我會笑着做俾你睇、搵俾你睇。若不消五分鐘便能解決／想出解決的事，你話無計，請你自己諗諗那是誰的問題呢？二、更專心培育年輕一代，提醒他們思維不能像那些「扮」工者那樣，連想多一步、行多一步都覺得蝕咗俾公司似的。這也是我經常苦口婆心地跟他們說：要花精力去想「我如何把事情做到」，而非花口水解釋「我為何做不到」。

幸好，大部分我接觸的本地和內地年輕人都沒有令我失望。若那些「扮」工者單憑日日「扮」工、試過下就當做咗都可以有份工，那年輕一代是否至少也值得一個機會呢？