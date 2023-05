拜登再戰特朗普？ 不要怕學會愛上

大導演寇比力克(Stanley Kubrick)1964年作品《奇愛博士:我如何學會停止恐懼並愛上炸彈》(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)是一部黑色幽默諷刺劇,講述美國被軍中狂人觸發和蘇聯核戰。片中華府最後安排少數人到地堡逃避末日時,原納粹黨員白宮核顧問「奇愛博士」向總統提出,男女應1比10以重建地球人口!

美國今天雖不至於片中那麼荒誕,但也差不了太遠。有兩個人大家都非常不希望他們再選總統,但形勢偏偏正正邁向他倆再度對決,美國人大表無奈,世界更大感心驚。不過,學會停止恐懼並愛上它吧!

拜登爭連任 70%民眾認為不該

明年大選可能又是拜登(Joe Biden)對特朗普(Donald Trump),美國人都無眼睇!80歲拜登上周宣布角逐連任,全國廣播公司(NBC)民調指70%民眾認為不該,甚至比特朗普多10個百分點,單計民主黨人也有51%。

但反對又如何?現任總統說了選,黨內其他人就算有政治能量也難挑戰,何況沒有。拜登獲取正式提名的最大對手,就只有他自己的健康!

拜登犯迷糊、貓紙需細緻到「你入場」、「你坐到你的凳上」早已不是新聞。他上任時已是美國最老總統、兩年後新一屆時就是82歲,這些大家都知。

說點有新意的,美國社會保障署統計,美國82歲男性平均餘壽6.77年,並有8%機會在1年內去世。一些媒體更引述壓力大會折壽數年的研究,稱拜登「統計上料亡於第二任期」!

白宮似乎確有兩手準備。拜登宣布競選影片短短3分鐘,從頭到尾都可見副總統賀錦麗(Kamala Harris)身影。須知道,當年奧巴馬(Barack Obama)角逐連任,可沒有讓時任副總統拜登出鏡。

白宮前年亦已破天荒,把副總統與總統並列,自稱「拜登-賀錦麗政府」而非「拜登政府」,嘗試說明她不只是備胎,而是共治者,就算有朝一日成為「武則天」,也請不要見怪。

紐約州提控 反為特朗普助選

拜登垂垂老矣,那邊廂特朗普可是紮紮跳,一點不像76歲老人。但特朗普無疑是「過度活躍」,整體60%人不想他再選,只是他在共和黨內遇到的阻力,看來比拜登在民主黨遇到的還小。

紐約州民主黨翻舊帳,起訴特朗普2016年選前非法向豔星支付掩口費,反為他助選。68%共和黨人認為,當局想干預選舉、必須撑特朗普,僅26%人認為推薦能夠擊敗拜登的人更重要。如現在初選,46%共和黨人會投特朗普,新星佛羅里達州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)會僅得票31%,其他人只得個位數。

去年中期選舉特朗普派系政客失利、共和黨建制扳回一城的美國政治機制自我糾錯就此止住,特朗普催生的極端民粹怪獸已經失控。也不得不說,特朗普對不少美國人確有獨特號召力,他以民粹摧毁了傳統的共和黨,也未能扶植新派的極端共和黨上位,但這並無妨他本人繼續在大選之中對民主黨構成威脅,同時也間接阻礙了民主黨提拔經驗較淺、壓台感較弱的後起之秀。

如此,美國大選成了比爛遊戲,兩個討厭的主角偏偏無可取替。拜登、特朗普認可度分別僅38%及34%,拜登優勢只是聊勝於無。尤其美國經濟轉淡、衰退風險升溫,特朗普「停止戰爭、降低通脹」,隨時成為催票利器。

外交方面,拜登、特朗普二揀一同樣令人不開胃。特朗普的孤立主義和退群喜好,讓不少國家尤其是美盟國心驚,但事實證明,不管美英澳核潛,還是《削通脹法案》,拜登借盟友過蹺、踐踏他們利益同樣毫不臉紅。

對華政策 拜與特有辣有不辣

對中國來說,拜登與特朗普也只是半斤八兩,皆有辣有不辣。倘特朗普回朝,對華包圍圈就算不瓦解,亦會變得千瘡百孔,但他相對友俄與反對無條件援烏,亦可能意味美國會抽身烏克蘭,騰出另一隻手來加倍遏制中國。特朗普揮拳是亂打一通從不消停,教人不勝其煩。拜登出手沒有那麼密,卻更狠、更重、更陰濕。

不管下屆誰主白宮,對華打壓都只會疊加而不會減輕。特朗普發動了貿易戰,拜登停止以關稅進攻卻沒有收兵(想也做不到),同時展開了全面科技戰,並干擾供應鏈尋求與華脫鈎。中國必須做好準備,面對兩年後一個更加急進抓狂的美國,一個更加渴望利用亞太代理人在台海點火、把中國拖入戰爭以扭轉中國崛起趨勢的美國。

但「淡定有錢淨」,不要怕,要學會愛上拜登再戰特朗普的情景!

拜登與特朗普都想讓美國再次偉大,但他們各自的方式,加上美國政治生態掣肘,都解決不了美國自身發展問題。特朗普粗暴大徵關稅,美國對華貿易赤字去年反而創新高;拜登大搞產業政策,同樣希望重振美國製造業,但他尋求和中國脫鈎這具有凌駕性的另一目標,卻違背了市場邏輯,反而讓美國人付出更大成本換取更少東西。

如今美國需要降通脹,中國需要清庫存,故美國其實應與中國合作,大買中國貨,反正美國赤字原本實際上等於逼中國借錢,讓中國協助維持美元地位。但有美國政客敢這樣說嗎?也不怪他們,因為要是誰說了,誰就會被對手抹黑扭曲,下屆不用選了,政客也當不成了。禁TikTok這樣得失年輕人的事,才是不惜一切都必須做的。

大國競爭 重點在於自我進步

拜登與特朗普殊途同歸,濫用美國自身優勢強迫各國服從美方單邊政策,弄得現在各國着手去美元化,削弱美元地位和美國融資發動戰爭能力。愛了!愛了!

美國解決不了自身問題,但中國可以。拜登與特朗普同樣抗拒自貿協定,將美國排除於國際共同發展的大循環,變相為中國留了更大理順內部問題空間。摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)去年對中美關係惡化、中國人口老化道出擔憂,但他表示,中國如能調整倚重出口經濟結構,提振內需,自己會再次看好中國。

解決自身問題的關鍵,在於不斷提升治理能力,實現精準規劃和管控,避免「一放就亂,一管就死」。中國已成立國家數據局,統籌整合、研究和運用大數據協助治理,這是讓管治隨着科技進步的重要標誌。就讓美國繼續一天到晚「中國、中國、中國」吧,不要怕,學會愛上!

▲ 美國總統拜登上周宣布角逐連任,明年大選可能又是他對特朗普,成了比爛遊戲,兩個討厭的主角偏偏無可取替。(法新社資料圖片)