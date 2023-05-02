運輸署運作急須改革 應對積壓申請

筆者早前撰文分析港珠澳大橋使用問題後，陸續收到市民反映意見，以及分享目前實際情況。港珠澳大橋在上月復活節假期使用量大增，其中在4月16日，經大橋珠海公路口岸入境內地車輛總數超過8,320輛次；而隨着「五一」假期到來，大橋珠海公路口岸再迎來出入境車輛高峰，上周五（4月28日）單日驗放量首次突破9,000輛次。

「禁區紙」竟1個月才獲審批

除了大橋的流量變化，自1月初香港與內地實施全面通關後，申請「過境車輛封閉道路通行許可證」（即俗稱「禁區紙」）的人數顯著增加，導致過往只需一個多小時就能辦理的手續，如今竟然要一個月才獲審批，對有需要來往兩地的商務人士和其他市民構成不便。

筆者在早前立法會財務委員會特別會議上，向運輸及物流局和運輸署查問，目前積壓並尚待處理的有關申請還有多少宗？為免批核工作持續滯後，以及因應疫情退卻後過境活動復常，甚至比以前更加密切和活躍的情況下，署方有否計劃在短期內抽調人手協助處理，以及長遠投入更多資源和人手跟進有關工作？

運輸署署長羅淑佩答覆，積壓的「禁區紙」申請達4,000宗，署方的過境服務分組已經日以繼夜加班工作處理，但沒有回應增派人手問題。筆者對署方的答覆並不滿意，因為據市民向筆者反映，從2月份到現在，運輸署處理郵遞申請的滯後期依然是1個月，情況未見改善；在申請不斷積壓下，署方其實應主動考慮引入新方式處理問題，例如在日常生活愈來愈電子化和便利的今天，與時俱進推出簡化程序，免除市民大排長龍或「等到頸都長」之苦，為市民謀福祉。

近年來，不少政府部門在推行電子服務方面不遺餘力，並見到明顯成效，例如入境處在申請護照和身份證方面的服務，得到普遍市民正面評價。

管理僵化 電子服務大落後

然而，以「禁區紙」一事為例，正正顯示運輸署管理僵化落後，在不少程序上仍以上世紀方式運作，偏偏運輸署的服務卻與一大部分市民的日常生活息息相關，例如換領駕駛執照、簽發國際駕駛執照、車輛續牌和買賣登記等。

雖然運輸署也有推出網上預約服務，然而名額不夠多，較難預約「快期」，而且就算有預約，仍然需要在現場排另一條隊，等候人數往往也不少，對部分上年紀或行動不便的人士來說構成不便；近月來全球旅行恢復正常，有市民甚至前高官表示，單單為申請一張國際駕駛執照，在運輸署排隊連申請到領證，需耗時3小時以上。

無分流 車輛續牌過戶排長龍

其實，運輸署管理不善之處比比皆是，當中不少市民反映的最大問題之一，在於車輛續牌或過戶的排隊方面，署方沒有分流安排，以至一般市民與商業用戶一同輪候；前綫職員需花很長時間處理僱用中介的申請，而一般只處理自己一輛車續牌或過戶的市民，則浪費大量時間排隊，與遞上多份表格的中介代表擠在一起，難以估計所需時間，費時失事。事實上，不少汽車財務公司確有需要聘用中介，以處理大量續牌申請，性質與一般市民申請不同，為甚麼署方不可以分流一般只遞交一份表格的普通市民，則令人摸不着頭腦。

運輸署的管理作風完全追不上時代需要，據筆者同事透露，廣州及深圳等地的車管所，已經完全實施電子政務，經網上預約後，民眾由進入車管所取號、到辦理手續完畢離開，一般少於半小時，可見香港運輸署已遠遠落後於形勢，並到了運作上急須改革之時。

▲ 自香港與內地全面通關後，申請「禁區紙」的人數顯著增加，當局批核工作持續滯後，積壓大量申請。（資料圖片）