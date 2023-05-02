把握疫後良機 推動社會可持續發展

現今世界再也不能對可持續發展視而不見，事實上，這種以價值驅動、環境、社會和企業管治（ESG）為重心的發展模式，已成為企業制定業務戰略的關鍵要素。

環球挑戰多 削弱企業生產力

香港貿發局一直積極配合特區政府推廣可持續發展，通過舉辦國際展覽會及會議，支援服務和促成交易，以及在世界各地的50個辦事處，致力鞏固香港作為國際可持續發展樞紐的定位。可持續發展一直是我們旗艦活動的焦點議題，在亞洲金融論壇上，全球領導人集中討論影響力投資、慈善事業和ESG議題；亞洲醫療健康高峰論壇大部分的話題，圍繞可持續醫療保健和心理健康；國際環保博覽則以新能源、ESG、綠色金融和綠色交通為重點，向國際企業展示脫碳技術。

筆者亦曾多次談到ESG，也曾擔任ESG不同獎項的評委，這些獎項往往着重於「E」（Environment）即環境；然而，除了環境之外，企業不應該只顧做生意，更需要了解開展業務對其他人的影響，大家不妨藉ESG中的「S」（Social），即社會責任，以識別和管理業務對人以至社區的影響。

跨行業地域界限 多方協作尋出路

從大環境來看，過去幾年全球各國需應對各種挑戰，包括新冠疫情、通貨膨脹和能源成本上升，還有地緣政治緊張局勢等，凡此種種，都削弱了企業的生產力，也嚴重影響了社會的可持續發展。須知道，社會可持續發展必定與企業生產力及經濟增長有直接關聯，若企業、各國經濟體以至人民都過得好，全球社會都會繁榮穩定，雖然現時全球各地已解除防疫限制，國際旅遊亦已全面恢復，但環球挑戰仍然衝擊商業市場、貿易和供應鏈，對各國的經濟、企業以及人民帶來威脅。

該如何解決這問題？相信多方協作、聯繫和多邊主義是正確的出路，如果能夠跨越行業及地域界限聯手合作，將可實現社會可持續發展。香港一直是全球商業理想平台，也是通往中國內地、亞洲及其他地區的門戶，香港可以發揮自身優勢，促進關鍵對話和多邊合作，在實現可持續發展方面取得切實進展。

當中，投資亦可以推動社會的可持續發展，金融業在促進ESG方面發揮關鍵作用，通過促成投資和交易，實現長遠商業和經濟目標，同時也能介紹香港的服務及優勢。

香港是出名的「做Deal」中心，貿發局也會參與促成一些極具潛力的項目，特別是協助未受注意的藍海市場，以及聯繫尚待發掘的人才，透過多方合作、引進新科技，為企業創造經濟效益，為社會創造社會共享價值，造福人類。由我們成功促成的項目範圍廣泛，例如泰國一家大型第三方物流公司與西安的海得邦國際物流簽署了諒解備忘錄，雙方探討在空運、冷鏈和專業物流等領域的合作，從而解決特別在疫情期間，跨國運送必需品時遇到的物流樽頸。

我們也促成了另一個關於在越南建設一家癌症實驗室的項目，引進以色列和香港的新科技，讓當地人民能以可負擔的價錢進行癌症測試，造福當地社區。

中小企升級轉型 應對未來挑戰

另外，我們現正協助促成一項與印尼南邦加的生物質能源項目有關之交易，涉及一座生物質能源發電廠，該廠使用棕櫚油殘留物和其他有機廢物，為社區發電，項目若成功落實，將為當地較匱乏的社區創造更多職位，同時亦能有效處理廢物及環保，一舉兩得。

這些項目交易，有助建立商貿聯繫和創造價值，對當地人民、社區有益，創造更多就業機會，推動經濟向上流動，有利於發展長遠的可持續社會。

中小企和初創企業在過去幾年處境艱難，貿發局旗下的T-box升級轉型計劃，協助中小企提升品牌、電子商務、生產和供應鏈解決方案，以及新市場方面的競爭力，利用轉型應對挑戰；中小企更可以通過計劃裝備自己，為未來發展作好準備。

自2020年推出該計劃以來，我們已與逾2,700家中小企合作，例如計劃最近向一家本地初創提供指導服務，該公司用本地種植的竹子，設計和生產環保生活產品；此外，我們亦利用了人工智能和大數據，向一家專營住宅搬遷的初創公司提供支援服務，該公司主力發展循環再用和可持續物流業務。

我們的旗艦活動之一「創業快綫」，每年選出10家優勝初創企業，並提供一連串推廣活動、宣傳曝光，讓優勝初創企業增加知名度，對接合適投資者及潛在合作夥伴。食品科技公司Allklear Health便是2022年的優勝者之一，該公司推廣以植物為基礎的新一代健康食品；另一家公司i2Cool（創冷科技），則致力開發被動輻射製冷技術，提倡節能和可持續的生活方式，在幾個月前由我們舉辦的創業日，i2Cool與一家菲律賓建築公司達成超過1,000萬港元的交易，將向他們供應冷卻油漆，應用於建造菲律賓一個大型住宅項目。

可持續發展3大支柱 應共容發展

今年，T-box將與合作夥伴推出新的ESG項目，向中小企灌輸轉型新思維，積極面對環境轉變，推動業務增長，引導他們視可持續性為發展業務的機會，同時對環境和社區作出正面影響，大家請密切留意。

事實上，政府、企業、非政府組織和我們所有人，都在各自發揮作用，確保社會可持續發展。人才資源是社會的重要資產，因此需要妥善保護，而可持續發展的3大支柱--環境、經濟和社會，應共容發展，創造更好的未來，現今世界已經在疫情後的新常態下運作，此刻正是加強決心推進社會可持續發展的最佳時機。

▲ 香港一直是全球商業理想平台，也是通往內地、亞洲及其他地區的門戶，大可發揮自身優勢，促進關鍵對話和多邊合作，在實現可持續發展方面取得切實進展。（資料圖片）