萬事達夥交易所 擴加密幣支付卡規模 行政人員版 2023/05/02 分享： 分享： 加密貨幣應用廣泛，萬事達卡（Mastercard）今年初允許用戶使用USDC穩定幣於Web3世界以加密貨幣支付。萬事達卡有意擴大相關業務規模，正夥同加密貨幣交易所，進一步提供更多與加密貨幣相關的支付卡 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 FBI籲增網絡部門經費 應對多國網安威脅 今日 FBI籲增網絡部門經費 應對多國網安威脅 初創加入戰團 推開源AI聊天機械人 2023/04/28 初創加入戰團 推開源AI聊天機械人 哈利波特他媽哥池 即日起預售168元 2023/04/28 哈利波特他媽哥池 即日起預售168元 跨手機共用帳號 WhatsApp即日起推 2023/04/27 跨手機共用帳號 WhatsApp即日起推 TikTok研新功能 AI生成30個人頭像 2023/04/27 TikTok研新功能 AI生成30個人頭像 科技行業 創新科技及應用 萬事達卡（Mastercard，美：MA） 區塊鏈 銀行