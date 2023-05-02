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萬事達夥交易所 擴加密幣支付卡規模

行政人員版 2023/05/02

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加密貨幣應用廣泛，萬事達卡（Mastercard）今年初允許用戶使用USDC穩定幣於Web3世界以加密貨幣支付。萬事達卡有意擴大相關業務規模，正夥同加密貨幣交易所，進一步提供更多與加密貨幣相關的支付卡

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欄名 : 科技新知

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