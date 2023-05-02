FBI籲增網絡部門經費 應對多國網安威脅 行政人員版 2023/05/02 分享： 分享： 網絡安全是各國維護國家安全的重點領域之一，美國聯邦調查局（FBI）近日出席國會眾議院撥款委員會聽證會時，呼籲增加網絡部門的經費，並將矛頭指向中國。 綜合外媒報道，FBI局長Christopher ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 萬事達夥交易所 擴加密幣支付卡規模 今日 萬事達夥交易所 擴加密幣支付卡規模 初創加入戰團 推開源AI聊天機械人 2023/04/28 初創加入戰團 推開源AI聊天機械人 哈利波特他媽哥池 即日起預售168元 2023/04/28 哈利波特他媽哥池 即日起預售168元 跨手機共用帳號 WhatsApp即日起推 2023/04/27 跨手機共用帳號 WhatsApp即日起推 TikTok研新功能 AI生成30個人頭像 2023/04/27 TikTok研新功能 AI生成30個人頭像 創新科技及應用 科技行業 中國 美國 俄羅斯 伊朗 北韓 FBI 政治 美元