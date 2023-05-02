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FBI籲增網絡部門經費 應對多國網安威脅

行政人員版 2023/05/02

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網絡安全是各國維護國家安全的重點領域之一，美國聯邦調查局（FBI）近日出席國會眾議院撥款委員會聽證會時，呼籲增加網絡部門的經費，並將矛頭指向中國。

綜合外媒報道，FBI局長Christopher

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欄名 : 科技新知

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