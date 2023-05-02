願望月慶典化身舞台 願望成真基金 助10歲病童圓音樂夢

日前願望成真基金以「願望‧改寫一生希望‧由你開始」為主題，喺香港迪士尼全力贊助下，舉辦「願望成真基金25周年--願望月慶典」，滙聚逾400名願望童及其家人、醫護人員、基金贊助人及義工等聚首一堂。

黛安聽公關姊妹講，今年10歲嘅勞衍斐（Jarvis），2018年確診罕見骨髓增生異常症候群，除咗要承受住劇痛，更要停學進行化療及骨髓移植。但係患病無阻Jarvis對音樂嘅熱情，更希望喺康復後透過音樂為其他病童打氣。願望成真基金和香港迪士尼都被Jarvis嘅故事感動，仲為佢送上一個演出機會，令佢願望成真。

早前基金主動搵歌手鄭中基（Ronald）及其機動電視台（RTV）團隊幫手，為Jarvis喺願望月慶典中舉辦「小型音樂會」，一展鼓技及歌喉，幫助佢圓夢；香港迪士尼樂園更特別安排來自《阿拉丁》嘅「精靈」現身替佢打氣；Jarvis都話希望以歌聲鼓聲注入力量，向其他病童傳遞希望。另外，香港迪士尼亦借今次活動機會，捐出約$25萬畀願望成真基金，支持佢哋繼續為願望童服務。

本文轉載自《晴報》