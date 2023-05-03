AEON信貸財務全力迎接市場復甦　業務實現可觀增長

過去幾年受疫情影響，市場充滿不確定性，但AEON信貸財務（亞洲）有限公司（下稱AEON信貸財務）（上市編號：00900）憑藉雄厚資本基礎和敏銳的市場洞察力，在2022財政年度業績成功把握市場復甦，實現可觀增長，收入同比上升17.3%，整體銷售額同比增長32.7%，應收帳款也超過疫情前的水平。

落實五大發展策略 延續業務增長勢頭

集團董事總經理深山友晴接受本報訪問時表示：「收入穩健增長主要因集團於2022年推出了首款主要針對年輕客群的現金回贈信用卡AEON Card WAKUWAKU，配合成功的大規模推廣和品牌建設活動，帶動利息收入大幅增加。」

▲ 深山友晴有信心在2023財年保持業務擴張，目標本地和海外銷售皆實現可觀增長。

對於集團未來發展方向，他透露：「集團將採取五大策略，捕捉市場機遇。第一是數碼化轉型，AEON網上客戶服務、全新『AEON香港』手機應用程式及數據湖項目已於今年3月成功推出，令客戶享受更便捷的服務，並為集團未來進一步推出新支付方案和借貸功能作好準備；第二是建立多元化的收入來源，集團將加強商戶收單和保險業務，通過與保險公司合作擴大儲蓄和人壽保險的銷售；第三是拓展私人貸款業務，除了內部增長，亦考慮未來在行業重組時，通過購入應收帳款實現非內部增長；第四是把握大灣區發展機遇，重點通過子公司『深圳永旺小額貸款有限公司』加強深圳小額信貸業務，並將繼續推進其與子公司『永旺資訊服務（深圳）有限公司』的整合營運；最後是人力資源投資，旨在持續加強內部培訓體系，發展員工技能。」

▲ 全新「AEON香港」手機應用程式

推出多項大型促銷活動 把握海內外消費增長

自今年初起海外旅行逐步恢復，AEON信貸財務推出大型的信用卡和私人貸款促銷活動如「密密碌 密密賞 – 日本簽賬」，促進海外簽賬及刺激海外銷售額，延續去年度的增長動力。同時，集團亦展開了不同的「密密碌 密密賞 – 本地及網上簽賬」獎賞推廣活動，繼續把握今年本地消費支出激增勢頭。

▲ 「密密碌 密密賞 - 日本簽賬」推廣

改造分行網絡提升服務 可持續元素融入業務

客戶服務方面，為滿足客戶對面對面諮詢服務的需求，AEON信貸財務不斷升級並擴充分行網絡，屯門分行在今年3月遷往面積增加近一倍的新址，並新設保險諮詢櫃檯以加強保險中介服務。另外，集團致力將可持續發展融入業務，今年4月起全綫分行採用由環保物料製成的新制服，不僅可減少碳足跡，且有助提高舒適度，提升員工的工作體驗。

▲ 4月起採用環保材料製成的新分行制服，將可持續概念融入業務營運。

展望未來，深山友晴表示集團將繼續推動創新，迎接挑戰，有信心在2023財年保持業務擴張，目標本地和海外銷售皆實現可觀增長。他亦透露，為促進銷售和提高客戶滿意度，集團計劃為客戶提供即時通訊平台，亦會進一步將可持續理念於融入業務營運中，為社會創造更多正面影響。

▲ 屯門分行在今年3月遷往面積增加近一倍的新址。

（特約）