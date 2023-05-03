  • 24°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 01:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

皇家加勒比遊輪回歸 「海洋光譜號」7晚日本每位$7,590起

副刊版 2023/05/03

分享：

分享：

又有郵輪回歸香港，皇家加勒比「海洋光譜號」將於今年中秋節及國慶期間重臨香港，推出香港上落船外遊航次，分別往返日本及新加坡，航程由5至7晚。

海洋光譜號是超量子級別遊輪，樓高16層、排水量達16.8萬噸，

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽
2023/04/29
樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽
台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎
2023/04/26
台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎
Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式
2023/04/24
Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式
米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條
2023/04/22
米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條
風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶
2023/04/22
風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶
日本 郵輪 金怡假期 旅遊資訊 旅遊行程

上一篇文章

新濠影滙室內水上樂園 全澳門最大全年開放

下一篇文章

陳少琪繙譯經典名曲挑戰巨大 《歌聲魅影》華語版全國公演
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？