皇家加勒比遊輪回歸 「海洋光譜號」7晚日本每位$7,590起 副刊版 2023/05/03 分享： 分享： 又有郵輪回歸香港，皇家加勒比「海洋光譜號」將於今年中秋節及國慶期間重臨香港，推出香港上落船外遊航次，分別往返日本及新加坡，航程由5至7晚。 海洋光譜號是超量子級別遊輪，樓高16層、排水量達16.8萬噸， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽 2023/04/29 樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽 台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎 2023/04/26 台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎 Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式 2023/04/24 Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式 米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條 2023/04/22 米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條 風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶 2023/04/22 風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶 日本 郵輪 金怡假期 旅遊資訊 旅遊行程