皇家加勒比遊輪回歸 「海洋光譜號」7晚日本每位$7,590起

又有郵輪回歸香港，皇家加勒比「海洋光譜號」將於今年中秋節及國慶期間重臨香港，推出香港上落船外遊航次，分別往返日本及新加坡，航程由5至7晚。

海洋光譜號是超量子級別遊輪，樓高16層、排水量達16.8萬噸，

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